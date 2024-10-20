本周三（23）正是24節氣中的霜降，代表氣候已經慢慢由深秋進入冬季。你家的冷氣機還在開嗎？一名網友分享家中冷氣連開2個月沒停機，準備拆機DIY清洗，沒想到一拆開畫面超震撼，風鼓卡滿厚厚的霉菌灰塵，彷彿快炸出來般超驚嚇，一票嚇壞驚呼：「你家空氣真恐怖！」內行揭關鍵除空間太潮濕。
原PO在臉書「水電DIY技術研習社」公開社團，分享自己連續運轉2個月沒停機的冷氣風鼓照，只見上方卡滿厚厚的灰塵物體，黑灰白交雜，連風鼓後方的冷氣機身內部也是不滿點點黑色髒污，自己也忍不住說：「好恐怖！」
一系列超噁風鼓照引發討論，一票網友嚇壞：「2個月？這看起來至少3年！」、「你家空氣真恐怖！」眾人幫原PO找原因，有人推測這空間需要符合坪效的空氣清淨機，但原PO說家裡有台飛利浦空氣清淨機持續開啟、沒關機。不少人推薦裝設「防霧霾紗網」，可以降低家中落塵。
原PO懷疑冷氣風鼓髒得嚇人是否和養狗有關，但內行人認為，風鼓照看起來是「潮濕發霉，不只有灰塵毛髮」，認為關鍵在空間濕度過高。也有水電師傅回應說「有養寵物跟抽菸，風鼓差不多也是這樣，一年一定要洗一次冷氣」，建議關機前改送風模式，除去濕氣，才不會生霉斑，否則霉斑長滿桶，很難清。
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一系列超噁風鼓照引發討論，一票網友嚇壞：「2個月？這看起來至少3年！」、「你家空氣真恐怖！」眾人幫原PO找原因，有人推測這空間需要符合坪效的空氣清淨機，但原PO說家裡有台飛利浦空氣清淨機持續開啟、沒關機。不少人推薦裝設「防霧霾紗網」，可以降低家中落塵。
原PO懷疑冷氣風鼓髒得嚇人是否和養狗有關，但內行人認為，風鼓照看起來是「潮濕發霉，不只有灰塵毛髮」，認為關鍵在空間濕度過高。也有水電師傅回應說「有養寵物跟抽菸，風鼓差不多也是這樣，一年一定要洗一次冷氣」，建議關機前改送風模式，除去濕氣，才不會生霉斑，否則霉斑長滿桶，很難清。