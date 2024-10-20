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▲曹西平在老家前面拍照難過表示，站在舊家門口很難受，想著爸媽的身影。（圖／曹西平臉書）

藝人曹西平出道40幾年，直來直往的個性受到粉絲喜愛，也時常在社群平台與粉絲分享生活點滴。不過今（20）日他在臉書發文突嗆，「好日子過多了忘記以前的苦日子，說話的嘴臉也是不一樣了！」還意有所指「土雞就是土雞自己還洋洋得意」，引起外界關心。65歲資深藝人曹西平近年來淡出演藝圈，在台北和台中經營飾品店，空暇之餘也常常利用社群軟體與粉絲們溝通與分享近況。但他今天卻突然在臉書表示，「人家過的好，我不會羨慕不會嫉妒，人家過的不好，我也不會瞧不起人。更提醒人的一生有多久？可能永遠都是順風順水嗎？得意時千萬不要忘形。」話鋒一轉，他也突然語調轉嚴厲，表示好日子過多了忘記以前的苦日子，說話的嘴臉也是不一樣了，更嗆說「比你厲害的人多得是，比你有錢的人更是多，土雞就是土雞自己還洋洋得意，太沒有格局了，遠離這些人層次不同會比較快樂一點。」因為內容沒有指名道姓、也沒有說出是甚麼事情，讓許多粉絲一頭霧水，只好在發文下面留言力挺曹西平，更安慰他「四哥眼淚擦一擦吧！沒人能體會的，就放在我們心裡面吧！說了只是更難過而已。所有的事情能放下嗎？難啊」、「你最棒！加油」、「曹大哥一路走來不容易啊」、「因果循環終有報，讓我們繼續看下去…。」除此之外，曹西平還上傳一張台中舊家門口的自拍照，透露自己站在家門口前很想大哭一場，「非常想我媽、想念我爸，你不是我不要叫我放下跟忘記，少小離家老大回家裡早就毀掉了我還能說什麼？」曹西平回憶父親的棺木就是從台中老家送出去，而且只有自己一人送棺木到墓園，難過悲傷無人能知，更寫道「不到傷心處誰會想流眼淚，站在舊家門口很難受，想著爸媽的身影。」