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▲星巴克數位體驗進入倒數，剩3天時間可以抽獎獲得優惠券，星冰樂買一送一喝到週末。（圖／記者蕭涵云攝）

▲CoCo新品「冬韻擂焙珍奶」一上市就推薦大家佛心優惠。（圖／CoCo都可提供）

雖然潭美颱風直接影響台灣機率低，但外圍環流及東北季風影響致雨勢不斷，冒雨出門民眾喝杯咖啡優惠緩和情緒，「星巴克買一送一」秋日美好境界數位體驗活動抽獎剩3天，先收優惠券爽喝星冰樂買一送一到本週末。CoCo都可今（23）日週三好友日，大方推薦秋冬療癒新品「冬韻擂焙珍奶第二杯10元」優惠一次整理。最新2024「星巴克買一送一」秋日美好境界數位體驗活動倒數3天！抽獎遊戲只能玩到10月25日最後一天，但獲得的優惠券兌換期間為獲券日＋2天，相當於可以「多喝2天」最後兌換至10月27日；記得分別使用LINE、Facebook、Google三種不同帳密登入，等於天天都能抽獎機會達3次，先把優惠券收起來就能優惠喝到本週末。提醒大家，透過門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單入口取得；不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；部分門市不適用，建議消費者先行查詢再前往。CoCo都可秋冬研發新品「冬韻擂焙珍奶」，採用馬玉山客家擂茶配方，嚴選黑豆、薏仁、燕麥等14種營養穀物與豐富豆類一起研磨成擂茶粉，融和日式鹿兒島焙奶茶，醇厚茶底喝起來伴隨穀奶炭香，再搭配Q彈蜜珍珠好滿足，內行推薦天氣降溫時喝喝看「溫」的更療癒！提醒大家，飲料含穀物碎粒易沉澱，飲用前可適度搖勻；糖度、溫度可自由選擇每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣，優惠不併用；先在官方LINE領券，於購物車中才能使用；限10月23日使用CoCo都可訂線上點單；商品數量有限，售完為止；本活動商場門市/部分門市除外。