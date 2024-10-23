有人搶到了！天王周杰倫12月5日至8日，一連4天將在台北大巨蛋開4場演唱會，周杰倫演唱會門票今（23）中午在拓元售票準時開搶，一票粉絲抱怨網頁一直轉圈圈，不少人慘收「操作不正確」、「認證碼錯誤」5字警語超崩潰，但還是有少數幸運兒在PTT嗨喊「搶到了，爽啦！」還透露「便宜的（門票）剩一堆」。不過，拓元售票稍早公布，15萬張周杰倫演唱會門票已在20分鐘內完銷。
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原PO在PTT發文「有搶到周杰倫門票的進來」，直呼：「太扯了啦！12：00就卡住了，到底誰搶的贏黃牛程式？有誰搶到門票的嗎？炫耀一下啊！」貼文引發討論，一大群搶不到票的歌迷留言，抱怨「六分鐘還在轉」、「卡在第一頁」、「還在轉，不敢亂動」。
也有人哭說收到「操作不正確」錯誤警語，哭問到底哪裡不正確，也有人是認證碼輸入錯誤扼腕。不過，仍是有幸運兒現身，炫耀留言：「搶到了！太爽啦啦啦！」一名買到周杰倫大巨蛋演唱會門票的網友直言，被秒殺得幾乎都在高價位的門票，「便宜的剩一堆」。
周杰倫「嘉年華」世界巡迴演唱會-台北站資訊
📍時間：12月5日（四）PM 7:30
12月6日（五）PM 7:30
12月7日（六）PM 6:00
12月8日（日）PM 6:00
📍地點：台北大巨蛋（台北市信義區忠孝東路四段515號）
📍票價：NT$ 6880 / 5880 / 4880 / 3880 / 3280 / 2280 / 1880
📍售票時間：2024年10月23日 (三) 中午12:00
📍售票系統：tixCraft拓元售票系統
📍備註：全場禁止飲食（礦泉水除外）、禁止酒類、禁止吸菸（含電子菸）
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原PO在PTT發文「有搶到周杰倫門票的進來」，直呼：「太扯了啦！12：00就卡住了，到底誰搶的贏黃牛程式？有誰搶到門票的嗎？炫耀一下啊！」貼文引發討論，一大群搶不到票的歌迷留言，抱怨「六分鐘還在轉」、「卡在第一頁」、「還在轉，不敢亂動」。
也有人哭說收到「操作不正確」錯誤警語，哭問到底哪裡不正確，也有人是認證碼輸入錯誤扼腕。不過，仍是有幸運兒現身，炫耀留言：「搶到了！太爽啦啦啦！」一名買到周杰倫大巨蛋演唱會門票的網友直言，被秒殺得幾乎都在高價位的門票，「便宜的剩一堆」。
周杰倫「嘉年華」世界巡迴演唱會-台北站資訊
📍時間：12月5日（四）PM 7:30
12月6日（五）PM 7:30
12月7日（六）PM 6:00
12月8日（日）PM 6:00
📍地點：台北大巨蛋（台北市信義區忠孝東路四段515號）
📍票價：NT$ 6880 / 5880 / 4880 / 3880 / 3280 / 2280 / 1880
📍售票時間：2024年10月23日 (三) 中午12:00
📍售票系統：tixCraft拓元售票系統
📍備註：全場禁止飲食（礦泉水除外）、禁止酒類、禁止吸菸（含電子菸）