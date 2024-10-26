台北市文山區出現「0元租屋」！一名房東出租捷運萬芳醫院站附近公寓1樓的「8坪雅房」，強調出門20公尺就有Ubike，走路3分鐘到全聯、全家，到捷運站只要11~13分鐘，不但能養貓，而且「只要是母語為英語或法語者就可以免費住」。
該名房東在「591房屋交易網」張貼出租訊息，並以中英文雙語說明，強調「母語爲英語或法語者免費! 刊登租金不能為0，所以只好打1千，一般租客是7千元」，不過租客得「交換英語或法語學習」，每周2次、每次2小時，教導對象是一名小學生或是一位家庭主婦。
台北文山區雅房行情要多少？根據內政部最新公布全國278個行政區的實際租金統計資料，文山區分租套房第25%、第50%、第75%的租金分位數，依序是6500元、8000元、9800元。以該名房東提出「一般租客租金7000元」來看，租金行情屬中間偏低。
上外語家教課要多少錢？4周學費約1.5萬元
那麼上外語家教課要交多少學費？根據PRO 360達人網統計，2024年最新英文家教行情，國小英文家教落在每小時400~500元；國中英文家教500~700元；高中英文家教則為800~1200元。
不過，若是要找外籍老師來上看，費用會稍高。根據AmazingTalker一對一外語家教網站統計，目前大部分台灣法語家教時薪落在250~1000元，外籍法文家教費用落在400~1500元。
如以外籍法文家教平均鐘點費約950元推算，房東要求每周2次、每次2小時的外語家教課，以4周8次共16小時課計算，家教費要1萬5200元，似乎也是變化版的「打工換宿」。記者嘗試透過「591房屋交易網」上提供方式聯繫房東，但截至截稿前未能取得其回應。
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台北文山區雅房行情要多少？根據內政部最新公布全國278個行政區的實際租金統計資料，文山區分租套房第25%、第50%、第75%的租金分位數，依序是6500元、8000元、9800元。以該名房東提出「一般租客租金7000元」來看，租金行情屬中間偏低。
上外語家教課要多少錢？4周學費約1.5萬元
那麼上外語家教課要交多少學費？根據PRO 360達人網統計，2024年最新英文家教行情，國小英文家教落在每小時400~500元；國中英文家教500~700元；高中英文家教則為800~1200元。
不過，若是要找外籍老師來上看，費用會稍高。根據AmazingTalker一對一外語家教網站統計，目前大部分台灣法語家教時薪落在250~1000元，外籍法文家教費用落在400~1500元。
如以外籍法文家教平均鐘點費約950元推算，房東要求每周2次、每次2小時的外語家教課，以4周8次共16小時課計算，家教費要1萬5200元，似乎也是變化版的「打工換宿」。記者嘗試透過「591房屋交易網」上提供方式聯繫房東，但截至截稿前未能取得其回應。