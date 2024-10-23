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▲台北漢來飯店打造全台唯一限量「ASMR主題樓層及房型」，專屬樓層至主題房內都充滿ASMR Maxxx裝飾元素，最低價格每晚1萬8,249元起，此為豪華客房。（圖／台北漢來提供）

▲房內有主題裝置，並送出豪華限定獨家周邊如：盥洗包、拖鞋、浴袍、馬克杯、抱枕、毛巾等。（圖／台北漢來提供）

▲凡預訂「2024 ASMeiR Maxxx」住房專案，將可於12月28日、12月31日跨年夜下榻台北W飯店近期翻新完成的套房，包含圖中的「非凡套房」，以及「奇幻套房」或「驚喜套房」等。（圖／台北W飯店提供）

歌壇天后張惠妹（aMEI）將於今年12月於大巨蛋舉辦《ASMR Maxxx 世界巡迴演唱會》，20萬張門票瞬間秒殺。台北漢來大飯店受邀與張惠妹旗下潮流品牌MEIGHT.O.NINE共同跨界合作，打造全台唯一限量「ASMR主題樓層及房型」，專屬樓層至主題房內都充滿ASMR Maxxx裝飾元素，台北漢來大飯店官網今（23）日起開放專案訂房，12月16日前完成訂房者，飯店將本次ASMR主題房型專案推出三大方案及演唱會單程接駁服務，住宿日期自2024年12月19日至2025年1月5日，分別搭配豪華套房與客房。▪️第一種針對為「純體驗ASMR主題房型」，不含門票，入住豪華客房或套房一晚，價格最低1萬8,249元起；▪️第二種為「ASMR主題房型三天兩夜專案」，不含門票，入住豪華客房或套房一晚，售價最低2萬7,374元起；▪️第三種為「ASMR主題房型+門票」，入住豪華客房或套房一晚，含贈送兩張演唱會門票，售價最低3萬2,109元起（門票票價為3280元，L3 VIP看台區）。其中第三種方案依住宿區間提供12月21日、22日、28日、29日及31日演唱會L3 VIP看台區(票價3,280元)門票2張，並於入住時發放演唱會商品購買快速通關PASS及「Alight MEI之夜」調酒兌換券，可享演唱會當日購買周邊商品快速通關權益，無須久候就能輕鬆購入限量周邊，並於演唱會後至A Light酒吧，兌換2杯專為演唱會設計調酒。ASMR主題房型是特別規劃整層客房樓層，配合設計團隊共同打造ASMR宇宙，專屬樓層更與百滋國際 (Marshall Taiwan台灣總代理)音響合作，為房客挑選專屬歌單，將會如同置身aMEI聲音的魅力世界，從梯廳開始就包含各種限定裝飾與掛畫，進入到房內更有主題裝置，並送出豪華限定獨家周邊如：盥洗包、拖鞋、浴袍、馬克杯、抱枕、毛巾等。飯店為讓粉絲們擁有更多互動體驗也首次引進ASMR主題拍貼機於飯店大廳，入住主題房貴賓可免費兌換拍照一次。完成專案預訂歌迷，將有機會參加12月16日抽獎活動，兩組幸運兒、每組2人，將受邀於12月31日跨年夜當天提前參觀大巨蛋後台。活動需訂房本人完成訂房程序及實際入住，方可獲得參訪資格，並不得轉讓他人。台北W飯店也有推出「2024 ASMeiR Maxxx」住房專案，住房就有2張門票，並送周邊商品、餐飲及單程接駁服務，10月15日中午12點於台北W飯店官網開訂，凡預訂「2024 ASMeiR Maxxx」住房專案，將可於12月21日、12月28日、12月31日跨年夜（但是目前）下榻台北W飯店近期翻新完成的「非凡套房」、「奇幻套房」或「驚喜套房」，每房每晚價格5萬元起，內含兩張《ASMR Maxxx @ Taipei Dome 世界巡迴演唱會》當日門票，座位涵蓋「B2搖滾特區」或是「B1看台區」，不同套房搭配不同區域門票。另附贈周邊商品大禮包、免費喝WOOBAR兩杯期間限定「小米酒特調」與「紫艷中餐廳」隔日自助式早餐兩客，當晚還可尊榮地享受自飯店至臺北大巨蛋的單程接駁服務，但僅限12月21日與12月28日，因12月31日有交通管制。