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▲民進黨黨公職包括副總統蕭美琴、行政院副院長鄭麗君與黨秘書長林右昌到場力挺同志大遊行。（圖／記者陳威叡攝，2024.10.26）

第22屆「台灣同志遊行」於今（26）日下午登場，民進黨本次也未缺席，黨公職包括副總統蕭美琴、行政院副院長鄭麗君與秘書長林右昌等人都到場，以行動力挺多元族群價值，蕭美琴致詞時表示，台灣在大家共同努力下，有非常耀眼的成就與進步，「台灣天空上的彩虹，已經成為全世界最耀眼、代表進步的一道光芒」。蕭美琴今日現身台灣同志遊行，致詞時表示，非常高興今天跟支持台灣進步，支持台灣性平夥伴們再次來到街上，展現對台灣進步價值的驕傲，自己在20年前參加一開始性平與同志大遊行時，當時只有幾百個人，如今這麼多年來，過程中有挫折也有進步，支持性平力量越來越大。蕭美琴說，台灣在大家共同努力下，也有非常耀眼的成就與進步，如今台灣天空上的彩虹，已經成為全世界最耀眼、代表進步價值的一道光芒，我們引以為傲也要繼續努力，讓社會更進步，讓多元價值能夠更共融，大家一起努力，台灣更美好，「I’m so pound of you, pound of Taiwan.」