▲民進黨黨公職包括副總統蕭美琴、行政院副院長鄭麗君與黨秘書長林右昌到場力挺同志大遊行。(圖/記者陳威叡攝,2024.10.26)

第22屆「台灣同志遊行」於今(26)日下午登場,民進黨本次也未缺席,黨公職包括副總統蕭美琴、行政院副院長鄭麗君與秘書長林右昌等人都到場,以行動力挺多元族群價值,蕭美琴致詞時表示,台灣在大家共同努力下,有非常耀眼的成就與進步,「台灣天空上的彩虹,已經成為全世界最耀眼、代表進步的一道光芒」。蕭美琴今日現身台灣同志遊行,致詞時表示,非常高興今天跟支持台灣進步,支持台灣性平夥伴們再次來到街上,展現對台灣進步價值的驕傲,自己在20年前參加一開始性平與同志大遊行時,當時只有幾百個人,如今這麼多年來,過程中有挫折也有進步,支持性平力量越來越大。蕭美琴說,台灣在大家共同努力下,也有非常耀眼的成就與進步,如今台灣天空上的彩虹,已經成為全世界最耀眼、代表進步價值的一道光芒,我們引以為傲也要繼續努力,讓社會更進步,讓多元價值能夠更共融,大家一起努力,台灣更美好,「I’m so pound of you, pound of Taiwan.」