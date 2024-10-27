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▲肯德基「6顆蛋撻199元」、「6塊炸雞套餐300元」週末優惠。 （圖／記者蕭涵云攝）

▲福勝亭「3款定食下殺169元」飯菜湯吃到飽今最後一天。（圖／記者蕭涵云攝）

小資族月底省荷包快趁剩今天吃美食優惠！肯德基週末優惠「6顆蛋撻199元」、「6塊炸雞＋2杯可樂」套餐300元今（27）日最後一天；福勝亭18週年慶「3款定食下殺169元」，搭配飯菜湯吃到飽也只剩今天一次整理。肯德基週末五六日限時搶購蛋撻炸雞優惠！限今天10月27日最後一天，爽吃「一盒(6顆)原味蛋撻」禮盒下殺71折，單點或套桶餐加點，都只要特價199元；掌握優惠代碼「40622」，開吃「咔啦脆雞 x 6＋百事可樂(小) x 2」套餐也才300元。提醒大家，限外帶優惠價；非早餐時段供應；數量有限送完為止。福勝亭18週年慶優惠最後一天，今10月27日把握時間開吃「3款指定定食下殺169元」超划算優惠，大家最喜歡的開運豬排定食、黃金魚排定食、鮮嫩炸雞柳定食都有特價，而且搭配白飯、味噌湯、高麗菜絲都能無限續加吃到飽，相較於原價210元、每份直接現省41元，月底省荷包必吃。提醒大家，福勝亭定食均附白飯、味噌湯、醬菜、醋飲，醋飲還可以加5元更換成蒟蒻飲；活動僅限內用、外帶，外送不適用；優惠不併用。月底手頭緊的民眾，不如把握今天中午開吃肯德基週末優惠「6顆蛋撻199元」、「6塊炸雞＋2杯可樂」套餐300元當午餐；晚餐還有福勝亭18週年慶「3款定食下殺169元」，搭配飯菜湯吃到飽，一整天都划算。