台北大巨蛋美食街「遠東Garden City B2花園綠廊」又有新餐廳！新加坡「最好吃流沙包」之稱的「樂天小香港」進駐試營運，主打原汁原味、手工鮮製的蒸籠點心、拉腸粉、生滾粥、廣東麵食等餐點，還為大巨蛋店獨家打造「球來必中」三種球類造型流沙包，特別推薦「一籠大滿足」放有6款人氣點心一次吃到位；11月6日正式開幕首三日祭出「買一送一」優惠一次整理。
看好大巨蛋商機無限，新加坡樂天餐飲集團首次為台灣引進台版「樂天小香港」，擷取新加坡樂天小香港、及小香港粥麵家雙品牌餐飲特色，主打原汁原味、手工鮮製的蒸籠點心、拉腸粉、生滾粥、廣東麵食等香港常民美食全天候供應，插旗大巨蛋美食街「遠東Garden City B2花園綠廊」，10月29日起試營運、11月6日正式開幕。
2010年創立的「樂天小香港」，目前在新加坡及海外設有17間分店，全球第18家門市登陸台灣。為插旗台北大巨蛋美食街，還把新加坡媒體評為「最好吃的流沙包」，獨家打造成深有地緣風格的「球來必中」特製限定版流沙包，一次端出三種球類造型流沙包，招牌流沙鹹蛋黃藏在「棒球」裡，還有芋泥「籃球」及香濃巧克力「足球」，滿滿內餡熱騰騰一咬就爆漿！
廚師團隊還延伸西餐testing Menu概念，推出「一籠大滿足」以特製六角蒸籠上菜6種人氣點心，橘澄橙的「韭菜鳳眼餃」、紫地瓜染色的三角形「松露菌菇水晶餃」香氣十足又口感爽脆、圓滾滾的「鮮蝦菠菜餃」餡料好飽滿、Q彈「潮州粉粿」、鵝黃色澤「金黃奶皇壽桃」、「筍尖鮮蝦餃」好討喜，一次把必吃口味全包了。
推薦餐點還有樂天小香港超人氣的「網皮叉燒腸粉」，用純白米漿以甜菜根渲染出豔麗螢粉色、攤平蒸熟再鋪上酥炸米網和叉燒丁捲起切段、疊成品字上碟，嫩滑中有酥脆還吃得到叉燒鹹香，並提供芝麻醬或腸粉醬兩款醬料搭配。
不能錯過的還有「豉蒜蒸排骨」，排骨先以豆豉油、蒜油、紫蘇梅調味抓醃，吃起來肉質緊實有軟Q，越嚼越有鹹香回甘，搭配襯底的鬆綿芋頭丁，值得一嚐。
另外還有「脆皮叉燒包」、「黑金焗蛋撻」、「荔灣艇仔粥」、「招牌綜合鮮蝦雲吞麵(湯/撈)」、「梅香鹹魚蒸肉飯」等選擇，菜色很豐富。飲品則推薦不摻冰、整杯插進碎冰冰鎮的「至尊奶茶」茶香濃郁不過甜；「港式凍檸茶」上桌記得自己再爆打一波，新鮮酸香迸發後最好喝。甜點除了經典「楊枝甘露」、還有「冰淇淋繽紛果凍」可嚐鮮。
「樂天小香港」11月6日歡慶台灣首店正式開幕，首三日將推出 「一籠大滿足買一送一」超狂優惠，相當於必吃港點「買6送6」，每日限量50份。
另外，有「美國最強炸雞」之稱的Popeyes，才在大巨蛋商圈開幕第二間光復店街邊門市，又宣布第四季即將進駐台北市信義商圈，確定落腳台北101購物中心B1美食廣場，炸雞控們又多了一處據點可滿足味蕾。
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2010年創立的「樂天小香港」，目前在新加坡及海外設有17間分店，全球第18家門市登陸台灣。為插旗台北大巨蛋美食街，還把新加坡媒體評為「最好吃的流沙包」，獨家打造成深有地緣風格的「球來必中」特製限定版流沙包，一次端出三種球類造型流沙包，招牌流沙鹹蛋黃藏在「棒球」裡，還有芋泥「籃球」及香濃巧克力「足球」，滿滿內餡熱騰騰一咬就爆漿！
廚師團隊還延伸西餐testing Menu概念，推出「一籠大滿足」以特製六角蒸籠上菜6種人氣點心，橘澄橙的「韭菜鳳眼餃」、紫地瓜染色的三角形「松露菌菇水晶餃」香氣十足又口感爽脆、圓滾滾的「鮮蝦菠菜餃」餡料好飽滿、Q彈「潮州粉粿」、鵝黃色澤「金黃奶皇壽桃」、「筍尖鮮蝦餃」好討喜，一次把必吃口味全包了。
推薦餐點還有樂天小香港超人氣的「網皮叉燒腸粉」，用純白米漿以甜菜根渲染出豔麗螢粉色、攤平蒸熟再鋪上酥炸米網和叉燒丁捲起切段、疊成品字上碟，嫩滑中有酥脆還吃得到叉燒鹹香，並提供芝麻醬或腸粉醬兩款醬料搭配。
不能錯過的還有「豉蒜蒸排骨」，排骨先以豆豉油、蒜油、紫蘇梅調味抓醃，吃起來肉質緊實有軟Q，越嚼越有鹹香回甘，搭配襯底的鬆綿芋頭丁，值得一嚐。
另外還有「脆皮叉燒包」、「黑金焗蛋撻」、「荔灣艇仔粥」、「招牌綜合鮮蝦雲吞麵(湯/撈)」、「梅香鹹魚蒸肉飯」等選擇，菜色很豐富。飲品則推薦不摻冰、整杯插進碎冰冰鎮的「至尊奶茶」茶香濃郁不過甜；「港式凍檸茶」上桌記得自己再爆打一波，新鮮酸香迸發後最好喝。甜點除了經典「楊枝甘露」、還有「冰淇淋繽紛果凍」可嚐鮮。
「樂天小香港」11月6日歡慶台灣首店正式開幕，首三日將推出 「一籠大滿足買一送一」超狂優惠，相當於必吃港點「買6送6」，每日限量50份。
另外，有「美國最強炸雞」之稱的Popeyes，才在大巨蛋商圈開幕第二間光復店街邊門市，又宣布第四季即將進駐台北市信義商圈，確定落腳台北101購物中心B1美食廣場，炸雞控們又多了一處據點可滿足味蕾。