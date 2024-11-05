全家便利商店（5903）旗下的全家餐飲（7708），即將在11月14日掛牌上市，股票今（5）日公開申購，申購價格為72元，以1日興櫃收盤價118.5元來看，抽中可賺4萬6500元。《NOWnews今日新聞》整理全家餐飲品牌經營資訊、股票抽籤時程、扣款日等重點，一文搞懂股票申購。
🟡 全家餐飲抽籤，股價、報酬率多少？
全家餐飲（7708）今（5）日公開申購，申購價格為72元，以1日興櫃收盤價118.5元來看，抽中可賺4萬6500元，投資報酬率約65%。
🟡 全家餐飲股票申購抽籤時程
◾申購張數：625張
◾申購開始日：11月5日
◾申購截止日：11月7日下午2時
◾預扣款日：11月8日（1張 扣款金額7萬2070元）
◾抽籤日：11月11日，預計上午9:30前（1張 退款金額7萬2050元）
◾未中籤還款日：11月12日
◾撥券日：11月15日
資料來源：證交所公開資訊觀測站
🟡 全家餐飲旗下有哪些品牌？營收狀況如何？
全家餐飲（7708）2010年成立，是全家便利商店子公司，目前旗下有大戶屋日式定食（45家）、bb.q CHICKEN 韓式炸雞（19家）、IKIGAI燒肉（5家）及沃克牛排（1家）等4大品牌，截至9月底全台總計有70家門市。
全家餐飲2024年上半年合併營收11.46億元、年增6.12％，營業利益0.79億元、年增達32.82％，配合業外顯著轉盈，使歸屬母公司稅後淨利0.64億元、年增53.38％，每股盈餘2.79元。前3季自結合併營收17.8億元、年增7.91％，改寫同期新高。
🟡股票公開申購注意事項
◾每人限申購1次，只能選擇一家經紀商辦理申購，不得重複申購，且已扣繳的申購處理費不退還。
◾申購人向經紀商委託申購後，申購委託書不得撤回或更改，投資人於申購前應審慎評估。
◾申購價款及處理費、手續費須預扣，在申購截止日應先確認，券商指定往來銀行帳戶內的存款餘額不低於「申購處理費＋認購價款＋中簽通知郵寄工本費」，以供銀行執行扣款，扣款時若餘額不足將予以剔除。
◾申購不合格件或未中籤時，經紀商將於公開抽籤日次一營業日，辦理退回預扣的認購價款及郵寄工本費（50元），但申購處理費（20元）則不退回。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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全家餐飲（7708）今（5）日公開申購，申購價格為72元，以1日興櫃收盤價118.5元來看，抽中可賺4萬6500元，投資報酬率約65%。
🟡 全家餐飲股票申購抽籤時程
◾申購張數：625張
◾申購開始日：11月5日
◾申購截止日：11月7日下午2時
◾預扣款日：11月8日（1張 扣款金額7萬2070元）
◾抽籤日：11月11日，預計上午9:30前（1張 退款金額7萬2050元）
◾未中籤還款日：11月12日
◾撥券日：11月15日
資料來源：證交所公開資訊觀測站
🟡 全家餐飲旗下有哪些品牌？營收狀況如何？
全家餐飲（7708）2010年成立，是全家便利商店子公司，目前旗下有大戶屋日式定食（45家）、bb.q CHICKEN 韓式炸雞（19家）、IKIGAI燒肉（5家）及沃克牛排（1家）等4大品牌，截至9月底全台總計有70家門市。
全家餐飲2024年上半年合併營收11.46億元、年增6.12％，營業利益0.79億元、年增達32.82％，配合業外顯著轉盈，使歸屬母公司稅後淨利0.64億元、年增53.38％，每股盈餘2.79元。前3季自結合併營收17.8億元、年增7.91％，改寫同期新高。
🟡股票公開申購注意事項
◾每人限申購1次，只能選擇一家經紀商辦理申購，不得重複申購，且已扣繳的申購處理費不退還。
◾申購人向經紀商委託申購後，申購委託書不得撤回或更改，投資人於申購前應審慎評估。
◾申購價款及處理費、手續費須預扣，在申購截止日應先確認，券商指定往來銀行帳戶內的存款餘額不低於「申購處理費＋認購價款＋中簽通知郵寄工本費」，以供銀行執行扣款，扣款時若餘額不足將予以剔除。
◾申購不合格件或未中籤時，經紀商將於公開抽籤日次一營業日，辦理退回預扣的認購價款及郵寄工本費（50元），但申購處理費（20元）則不退回。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。