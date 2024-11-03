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▲新北市「永和、新店、板橋」建案皆已出百萬成交單價，「三重、中和」明顯也蓄勢待發。（圖／全向科技房產中心提供）

▲租金指數自2016年後就不斷飆漲，2021年Q2後攀升速度更快，出現75度角死亡爬升。（圖／翻攝內政部不動產資訊平台）

房價不斷飆漲，即使目前面臨「房貸之亂」、「央行打炒房」，卻也未見房價下跌，據實價登錄，與台北市一橋之隔的新北市第一環「中永和、板橋、新店、三重」， 近一年大樓華廈均價飆上6字頭，部分新建案還出現百萬成交紀錄。房市專家指出，「薪水慢慢漲、房價快快漲，想在大台北成家越來越難了！」根據實價登錄，新北市「中永和、板橋、新店、三重」，近5年大樓華廈房價漲幅3~5成不等，其中又以三重狂飆52%最多，2024年均價來看，僅新店因涵蓋山上低價區域，成交均價低於6字頭，其餘行政區每坪均價都已超過65萬，永和、板橋甚至還站上7字頭，等於中古30坪3房要價破2,000萬，相當驚人。以往百萬單價只能在台北市見到，但近年房價飆漲後，「新北第一環」也越發頻傳，板橋「三輝白昀」、「衡沐」、「耑芃」、「三輝玳門」、「新巨蛋」；永和「頂溪大苑」；新店「琢青」都已出現成交紀錄。中和、三重似乎也蓄勢待發。全向科技房產中心總監陳傑鳴指出，薪水追不上房價，從內政部「房價負擔率」就可發現，2024年Q2，房價負擔率台北市已達70.69%，新北市也要59.27%，換句話說，就是台北人每個月「家庭可支配所得」，有6~7成都必須拿來繳交房貸，足見購屋壓力早已破表。根據內政部資料，全國租金指數，2024年Q3達158.99，再創歷史新高，進一步觀察歷年變化，2016年Q2是上一波低點71.09，隨後開始不斷飆升，期間僅偶爾小跌，以整體來看，2021年Q2後更加可怕，呈現75度角飆漲，顯示租金漲幅不斷加劇。陳傑鳴指出，很多人說買不起房子，那就租屋就好，事實上，房價就是房東的持有成本，租金也只會隨之飆升，更何況水電費、萬物皆漲，而薪水追不上房價，台灣M型化貧富差距加劇問題也越來越大，持續下去，民眾早晚租不起也買不起，恐進一步衍生許多社會問題，政府理應負起義務與責任，嚴密關注並解決相關問題。