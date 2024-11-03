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▲隨全台房價攀漲，林口、三峽房價都已站上4字頭，淡水每坪均價則來到29萬/坪。（圖／中信房屋提供）

▲房貸之亂估計至少要明年初才會趨緩，購屋應留意合約備註細節，盡量避免違約可能性發生。（示意圖／pexels）

房價不斷飆漲，想在大台北買房子，恐怕只能往邊陲尋找，但過去被戲稱「鬼城」的林三淡，房價也已不俗，林口、三峽都已站穩4字頭，只剩淡水還在2字頭，中信房屋研展室副理莊思敏表示，「這一輪房價飆漲，已到高點，如今面臨房貸之亂，買氣翻轉，購屋族理應更加謹慎。」據實價登錄，2024年1~11月房屋均價，林口42.3萬/坪、三峽41.3萬/坪、淡水29萬/坪，比較2020年，5年漲幅林口38.2%、三峽57.6%、淡水22.4%。整體房價，林口、三峽都已坐穩4字頭，而淡水則是「坐2望3」。莊思敏指出，重劃區如果未緊鄰舊市區，初期建設就會有「機能不齊全」問題，林三淡中，林口、三峽就相當明顯，林口雖然早期有建商主打「人來了、霧散了、林口發了！」但當下建設尚未到位，導致一時被笑是鬼城，三峽則亦有類似情況，但隨著建設到位後，即使霧沒散，房價也已出現明顯飆升。淡水房價漲幅則相對林口、三峽緩慢不少，主要問題還是出現在地處偏遠、機能少的問題，淡水推案以新市鎮重劃區為大宗，無奈交通壅塞問題難解，即使沒有塞車問題，到台北市區的距離，不比桃園近多少，加上近海氣候非人人可忍受，房價自然也持續低迷，即使近年全台房價飆漲，漲勢也相對低迷。以建設利多來看，目前林口完成度已高，林口還出現新建案喊上9字頭個案；三峽則機能成熟，目前又有三鶯線加持；淡水則有淡江大橋、淡北道路利多如火如荼進行中。莊思敏分析，林口房價已到階段性高峰，再上漲力道恐怕有限，未來觀察指標建案若開高賣低，就顯使漲勢應走向平穩；三峽部分則尚有支撐力道，畢竟三鶯線屬於大台北捷運網主軸線路之一，且區域有文教人口撐盤；淡水未來兩大交通利多完成後，可望解決壅塞問題，但海邊氣候、路程問題無解，未來房價走勢仍需觀望。莊思敏提醒，在房貸之亂、央行打炒房下，房市買氣明顯出現反轉，短期內雖暫未見到整體房價下修，但房市具有「價先量行」特性，長期買氣不振，最終勢必下修，至於房貸之亂，估計至少要到明年初方可望解套。對於購屋族而言，即使「首購、新青安族」是這次被央行放過的族群，但「低成數、高利率」已是這波房貸之亂的趨勢，有購屋需求應盡量準備3~4成自備款，簽約時合約也應加註「房貸不足X成或申貸未過件，無條件解約」等備註，才能避免「非自願性違約」發生。