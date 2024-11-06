「雙11」年度最大檔期將至，Gomaji舉辦「11.11狂購節」，不只限時祭出高達11%超強回饋、滿額抽iPhone16 Pro等眾多好康，還有不能錯過的「每日強檔」，包含美食餐廳、美容舒壓、旅遊住宿都有優惠下殺，《NOWnews》整理重點一次看。
🟡Gomaji開跑「11.11狂購節」
◾活動時間：11月6日至11月12日
◾活動特點：
1、雙11七天限定，一日強檔獨享11%回饋。
2、一日強檔加碼，核銷再抽5000元電子即享券（12大品牌擇一使用）。
3、12月31日前全站指定累計核銷，可抽最新iPhone 16 Pro。
4、特開限量折價券，11月9日至11月11日全站商品11%回饋。
5、直撒百萬點，錯過再等一年。
◾活動連結（點此去）
🟡每日強檔推薦
📍美食餐廳類
◼️今日魚市（光華三創店）日出蔥花極黑和牛丼套餐下殺49折，特價289元。
◼️敘香園經典主廚燉湯&港式點心雙人套餐下殺32折，特價599元。
◼️麻釜頂級麻辣鴛鴦鍋單人火鍋吃到飽下殺76折起，特價585元。
◼️燒肉殿單人炭火燒肉吃到飽下殺71折，特價499元。
◼️餡老滿平假日1000元折抵券下殺65折，特價650元。
📍美容舒壓類
◼️斯朵利美甲美學概念館手／足部造型設計60款選1下殺35折，特價388元。
◼️香柏木莊園SPA全身泰式精油舒壓／泰式古法指壓 60分下殺72折，特價1080元。
📍旅遊住宿類
◼️宜蘭礁溪東旅湯宿京閣苑雙人一泊二食下殺42折，特價2899元。
◼️苗栗西湖渡假村雙人一泊三食，加贈4000元住宿抵用券下殺2折，特價3511元。
◼️台北陽明山溫泉飯店雀客藏居雙人住宿含早餐下殺33折，特價2999元。
🟡活動優惠搶先看：
◼️11月6日全站不限金額，結帳輸入「93-110693」現折93折優惠，限量1000份。
◼️11月7日「美食餐廳商品」單筆滿888元，結帳輸入「999-110788」現折88元，限量500份。
◼️11月8日「美容舒壓商品」單筆滿999元，結帳輸入「999-111180」現折100元，限量300份。
◼️11月9日「旅遊住宿商品」單筆滿1299元，結帳輸入「999-111199」現折130元，限量300份。
◼️11月9日至11月11 日全站商品享11%回饋。
🟡活動抽獎重點整理：
一、「11.11強檔專屬」核銷抽5000元
11月6日9:00至11月13日8:59止，以Gomaji APP購買「11.11狂購節」活動頁「11.11強檔」指定商品，並於12月31日前完成核銷，無需登記即獲抽獎資格，獎項是5000元好禮即享券（8名），核銷越多次，中獎機會越高。
二、全站累積滿額抽豪禮
活動期間於全平台商品消費累計滿3888元、5888元 （含現金與購物金，但扣除活動折價序號、點數），並於12月31日前完成核銷活動期間購買之商品且核銷金額符合門檻，方可符合抽獎資格。滿3888元抽Apple iPad 10.4吋銀色（1名）、滿5888元抽Apple iPhone 16 Pro（1名）。
🟡《NOWnews》專屬優惠
11月1日至11月30日期間，下載《NOWnews》APP並加入會員，將搶先取得Gomaji懂生活的好麻吉限定優惠碼，限量500份。
✨使用方式 :
11月1日至11月30日於Gomaji 官方 APP購買任一商品，輸入《NOWnews》專屬優惠碼，滿299元現折95折，每人限用一次，限量500份。（部分商品不適用）
✨新戶限定，優惠Double拿
首次下載Gomaji APP，輸入「Gomaji」再賺100點。（打開APP並登入，選擇賺取點數／輸入優惠碼，輸入邀請碼即可得點，1點=1元）
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◾活動時間：11月6日至11月12日
◾活動特點：
1、雙11七天限定，一日強檔獨享11%回饋。
2、一日強檔加碼，核銷再抽5000元電子即享券（12大品牌擇一使用）。
3、12月31日前全站指定累計核銷，可抽最新iPhone 16 Pro。
4、特開限量折價券，11月9日至11月11日全站商品11%回饋。
5、直撒百萬點，錯過再等一年。
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🟡每日強檔推薦
📍美食餐廳類
◼️今日魚市（光華三創店）日出蔥花極黑和牛丼套餐下殺49折，特價289元。
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◼️麻釜頂級麻辣鴛鴦鍋單人火鍋吃到飽下殺76折起，特價585元。
◼️燒肉殿單人炭火燒肉吃到飽下殺71折，特價499元。
◼️餡老滿平假日1000元折抵券下殺65折，特價650元。
📍美容舒壓類
◼️斯朵利美甲美學概念館手／足部造型設計60款選1下殺35折，特價388元。
◼️香柏木莊園SPA全身泰式精油舒壓／泰式古法指壓 60分下殺72折，特價1080元。
📍旅遊住宿類
◼️宜蘭礁溪東旅湯宿京閣苑雙人一泊二食下殺42折，特價2899元。
◼️苗栗西湖渡假村雙人一泊三食，加贈4000元住宿抵用券下殺2折，特價3511元。
◼️台北陽明山溫泉飯店雀客藏居雙人住宿含早餐下殺33折，特價2999元。
🟡活動優惠搶先看：
◼️11月6日全站不限金額，結帳輸入「93-110693」現折93折優惠，限量1000份。
◼️11月7日「美食餐廳商品」單筆滿888元，結帳輸入「999-110788」現折88元，限量500份。
◼️11月8日「美容舒壓商品」單筆滿999元，結帳輸入「999-111180」現折100元，限量300份。
◼️11月9日「旅遊住宿商品」單筆滿1299元，結帳輸入「999-111199」現折130元，限量300份。
◼️11月9日至11月11 日全站商品享11%回饋。
🟡活動抽獎重點整理：
一、「11.11強檔專屬」核銷抽5000元
11月6日9:00至11月13日8:59止，以Gomaji APP購買「11.11狂購節」活動頁「11.11強檔」指定商品，並於12月31日前完成核銷，無需登記即獲抽獎資格，獎項是5000元好禮即享券（8名），核銷越多次，中獎機會越高。
二、全站累積滿額抽豪禮
活動期間於全平台商品消費累計滿3888元、5888元 （含現金與購物金，但扣除活動折價序號、點數），並於12月31日前完成核銷活動期間購買之商品且核銷金額符合門檻，方可符合抽獎資格。滿3888元抽Apple iPad 10.4吋銀色（1名）、滿5888元抽Apple iPhone 16 Pro（1名）。
🟡《NOWnews》專屬優惠
11月1日至11月30日期間，下載《NOWnews》APP並加入會員，將搶先取得Gomaji懂生活的好麻吉限定優惠碼，限量500份。
✨使用方式 :
11月1日至11月30日於Gomaji 官方 APP購買任一商品，輸入《NOWnews》專屬優惠碼，滿299元現折95折，每人限用一次，限量500份。（部分商品不適用）
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