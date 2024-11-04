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愛健康國際於2024年10月27日在台北君悅酒店舉辦「健康公益講座」，邀請信義區里民參加，推廣預防保健的重要性。透過健康講座提醒社會大眾在後疫情時代，預防性健康管理及身心健康的重要性。愛健康國際執行長楊憶玄表示：「面對全球健康挑戰，愛健康致力於透過優質產品和教育活動來協助大眾改善健康，讓每個人都能擁有更美好的生活。」本次活動更特別邀請在上市櫃製藥及生技公司有數十年產品研發總監經驗的陳麗卿藥師，分享最新的抗老化科技和提升免疫力的趨勢。在健康公益講座中，陳麗卿藥師以專業背景分享了抗老化領域的最新研究趨勢，強調隨著科技進步，抗老化基因的研究不僅在延長壽命方面取得突破，更重要的是改善生活品質，讓健康老化成為現實。陳藥師透過哈佛醫學院David Sinclair博士的研究成果，說明了細胞能量代謝在延緩老化過程中的重要性。「Sinclair博士發現，調控細胞內代謝能有效延緩老化，減少心血管疾病、神經退行性疾病與代謝症候群等疾病的風險。」她進一步解釋，特殊輔酶在細胞代謝中扮演了重要的角色。細胞中95%以上的能量都依賴這種輔酶的參與，並且它能促進抗氧化基因的活化、修復受損的DNA，以及維持基因穩定。此外，該輔酶還能激活長壽蛋白（sirtuins），幫助延長染色體端粒，進一步延緩細胞老化。陳藥師強調，現代人應關注糖化反應對健康的負面影響。高糖、高油飲食容易產生糖化終產物，這些物質加速老化，並增加心血管疾病、白內障和關節炎的風險。陳藥師建議，應多攝取紅薯、堅果、深綠色蔬菜、柑橘類水果、番茄、豆類、深海魚及莓果等抗糖化食物，並透過良好生活習慣與適當運動來提升健康管理效果。」在活動中，愛健康國際的保健營養規劃師凃永勝重點介紹了兩款明星產品——淳活力LifePrimeNADH和青春泉LifePrime白藜蘆醇。淳活力採用了全球獨家七國專利的PANMOL包覆技術，將穩定型NADH包覆在由葉綠素、蜂蠟及植物脂肪組成的保護層中，確保其活性成分在體內的高效吸收。青春泉則以法國勃艮地產區葡萄萃取的白藜蘆醇為主要成分，純度達98%，相當於飲用500杯紅酒的白藜蘆醇含量。凃永勝表示，這兩款產品不僅顯著提高了穩定性與吸收率，更成為現代人健康管理的優質選擇。愛健康國際的淳活力與青春泉已獲得多位使用者的高度評價。這兩款產品專為調節生理機能與促進健康維持而設計，幫助使用者在後疫情時代應對各種健康挑戰。使用者們的親身經驗充分展現了產品的卓越價值。其中一位使用者、從事清潔工作的高培芳小姐，分享了她的故事。由於長期過度疲勞，她的健康狀況一度惡化，但在使用淳活力和青春泉後，她的體力和精神有所提升。「淳活力和青春泉成為我生活中的好夥伴，幫助我更自信地面對未來，讓我在忙碌的工作中依然能維持良好的狀態。」在本次健康公益講座活動中，愛健康國際展示的不僅僅是高品質健康產品，還以創新商業模式實現健康與永續的雙重目標。公司不僅提供產品，還建立起一個多元平台，結合健康教育與專業培訓，積極推動夥伴共同參與，創造穩健且可持續發展的商業機會。執行長楊憶玄表示：「愛健康國際不僅希望銷售健康產品，更致力於創建一個全民健康的生態系。」此外，公司更在產品設計中融入減塑等環保措施，實踐「以人為本、與環境共存」的永續承諾。這一系列舉措，讓愛健康國際成為現代健康生活的有力推手，為消費者和地球帶來長期益處。