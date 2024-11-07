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▲高雄凱旋夜市改名「港都浪潮」回歸了。（圖／翻攝臉書）

▲業者公開港都浪潮夜市內部畫面，攤位規劃十分整齊。（圖／翻攝臉書）

▲港都浪潮夜市（原凱旋夜市）舊址是2010年結束營業的布魯樂谷水上樂園，占地遼闊。（圖／翻攝臉書）

「笑死！已經倒閉」夜市回來了！曾經是高雄最大的凱旋夜市全盛時期達上千攤，去年底經營不善倒閉，還掛布條自嘲。不過，夜市現在已經掛上新招牌，改名「港都浪潮」要重新出發，據悉目前已經招商6到7成，預計明年開幕。凱旋觀光夜市位在高雄前鎮區凱旋四路上，原址是2010年結束營業的布魯樂谷水上樂園，2013年開幕，後陸續併入金鑽夜市，全盛時期達上千攤，號稱高雄最大夜市，每周五六日一4天營業。去年7月，凱旋夜市爆發經營權爭議一度暫停歇業，未料年底倒閉，還掛出布條自嘲「哈哈哈！！！笑死！！！凱旋夜市已經倒閉！！！要規劃什麼呢」，引來附近民眾大幅關注。近期凱旋夜市舊址突然掛上「港都浪潮」招牌，「笑死！已經倒閉」布條換成招商布條。業者透露，港都浪潮規劃500~600攤，目前租金一格250元，1期為3個月，租金共1.5萬元，現今章魚燒、烤魚類、飲料、彈珠台、臭豆腐等項目已額滿，招商已達6至7成，預計最快明年開幕。凱旋夜市換新名回歸引發討論，在地人直呼：「原凱旋夜市重生後的名字好飛炫啊，就是不知道這次能不能復活起來。」也有人不解：「為什麼凱旋夜市附近有捷運，但做不起來，青年夜市搬到中崙卻排爆。」對此，台灣房屋亞洲新灣區加盟店東劉沛緹接受媒體訪問表示，港都浪潮夜市，旁邊是以前的金銀島購物中心，對面是205兵工廠舊址，周邊缺乏住宅大樓，目前周邊較難發展成熱鬧商圈。她指出，現在具規模的夜市都有管理，周邊交通機能普遍不錯，民眾對夜市宅接受度提高，有利商圈房市發展。根據樂居網資料顯示，港都浪潮夜市所屬「亞洲新灣區」房價近一年成交單價為每坪28.72萬元，漲幅11.4%，目前銷售中新案有3案，平均成交單價為37.42萬元。