美國聯邦準備理事會（Fed，簡稱聯準會）8日凌晨宣布降息1碼，持續基於通膨降溫而降低借貸成本。降息、升息代表什麼？1碼是多少？美國降息是否會影響股市？降息對房市有何影響？《NOWnews今日新聞》一次整理。
降息、升息代表什麼？
基準利率（Benchmark interest rate）是各國央行為調節經濟而定的利率水平，常做為市場上各種貸款、儲蓄和投資產品的參考利率。而降息（Cut interest rates）指的就是調降基準利率，反之調升基準利率則是升息，是各國央行常見的貨幣政策工具之一。
降息1碼是多少？
Fed及我國央行調整基準利率所用的單位是碼，1碼為0.25%，也就是25個基點（basis points，bps），2碼就是0.5%。而我國央行最小的升降單位是半碼，也就是 0.125%。
何時會決定要降息還是升息？
美國聯準會（Fed）聯邦公開市場委員會（Federal Open Market Committee，FOMC） 負責制定聯邦基金利率，並定期審查和調整利率，FOMC每年都會召開8次例行會議。而我國則是由央行每季召開理監事會議決策，1年共4次。2024年美FOMC會議時間與結果如下：
02月01日 5.25%-5.50%（維持不變）
03月21日 5.25%-5.50%（維持不變）
05月02日 5.25%-5.50%（維持不變）
06月13日 5.25%-5.50%（維持不變）
08月01日 5.25%-5.50%（維持不變）
09月19日 4.75%-5%（調降2碼）
11月08日 4.5%-4.75%（調降1碼）
12月19日 待定
據了解，台灣近一年多來升息了6次，今年3月22日再度升息半碼，重貼現率升至2.000%，當時央行總裁楊金龍已透露，貨幣政策將持續偏向緊縮，預計短期內不會有降息的動作。台灣央行近年升降息情形如下：
2011年4月1日：升息半碼
2011年7月1日：升息半碼
2015年9月25日：降息半碼
2015年12月18日：降息半碼
2016年3月25日：降息半碼
2016年7月1日：降息半碼
2020年3月19日：降息1碼
2022年3月17日：升息1碼
2022年6月16日：升息半碼
2022年9月22日：升息半碼
2022年12月15日：升息半碼
2023年3月23日：升息半碼
2024年3月22日：升息半碼
參考資料：中華民國中央銀行全球資訊網
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基準利率（Benchmark interest rate）是各國央行為調節經濟而定的利率水平，常做為市場上各種貸款、儲蓄和投資產品的參考利率。而降息（Cut interest rates）指的就是調降基準利率，反之調升基準利率則是升息，是各國央行常見的貨幣政策工具之一。
降息1碼是多少？
Fed及我國央行調整基準利率所用的單位是碼，1碼為0.25%，也就是25個基點（basis points，bps），2碼就是0.5%。而我國央行最小的升降單位是半碼，也就是 0.125%。
何時會決定要降息還是升息？
美國聯準會（Fed）聯邦公開市場委員會（Federal Open Market Committee，FOMC） 負責制定聯邦基金利率，並定期審查和調整利率，FOMC每年都會召開8次例行會議。而我國則是由央行每季召開理監事會議決策，1年共4次。2024年美FOMC會議時間與結果如下：
02月01日 5.25%-5.50%（維持不變）
03月21日 5.25%-5.50%（維持不變）
05月02日 5.25%-5.50%（維持不變）
06月13日 5.25%-5.50%（維持不變）
08月01日 5.25%-5.50%（維持不變）
09月19日 4.75%-5%（調降2碼）
11月08日 4.5%-4.75%（調降1碼）
12月19日 待定
據了解，台灣近一年多來升息了6次，今年3月22日再度升息半碼，重貼現率升至2.000%，當時央行總裁楊金龍已透露，貨幣政策將持續偏向緊縮，預計短期內不會有降息的動作。台灣央行近年升降息情形如下：
2011年4月1日：升息半碼
2011年7月1日：升息半碼
2015年9月25日：降息半碼
2015年12月18日：降息半碼
2016年3月25日：降息半碼
2016年7月1日：降息半碼
2020年3月19日：降息1碼
2022年3月17日：升息1碼
2022年6月16日：升息半碼
2022年9月22日：升息半碼
2022年12月15日：升息半碼
2023年3月23日：升息半碼
2024年3月22日：升息半碼
參考資料：中華民國中央銀行全球資訊網