央行祭出一波波打炒房重拳，加上地緣政治風險等因素，海外房地產投資已成為分散風險的熱門選擇。其中，具備免稅優勢與顯著收益潛力的中東杜拜和阿布達比投資需求高漲，吸引台灣投資人關注。包括在海外有置產經驗的女星崔佩儀、王思佳、劉伊心都展現出對阿聯酋房地產的高度興趣，11月底將跟隨知名代銷業者前往當地參訪。
根據世邦魏理仕（CBRE）最新報告顯示，杜拜在2024年第三季度的住宅市場表現亮眼，平均房價較去年同期上漲約20%，截至今年9月底，杜拜平均租金增幅達19%，預期未來一年將持續上漲。此外，截至今年9月底，杜拜住宅交易總量達12.5萬筆，相較去年同期9.3萬筆，增加超過36%
碩盛國際不動產創辦人暨執行長陳復宇表示（Tank），杜拜和阿布達比經濟成長快速，購置房產擁有永久產權，採實坪制不計入公設，投資置產還有免稅優勢，僅需支付2%或4%的土地註冊費，外國人可貸款50-60%，平均租金投報率達8-10%。
此外，阿聯酋貨幣迪拉姆與美元掛鉤，因此匯率風險相對較低。外國投資人購置200萬迪拉姆（約新台幣1745萬）以上的房產，便可取得全家移居10年的黃金簽證，同時可在當地合法工作和開公司，推升阿聯酋對全球富豪及投資人的吸引力。
根據萊坊（Knight Frank）發布的2024《財富報告》中指出，杜拜的豪宅價格仍遠低於全球其他成熟市場。在杜拜，100萬美元（約新台幣3180萬）可以購買到91平方公尺（約27.5坪）的豪宅。在相同金額下，購置的面積相當於香港的4倍、倫敦和紐約的2.7倍、東京的1.4倍。
陳復宇指出，與全球主要國家及城市相比，目前杜拜和阿布達比房價較低，投資置產CP值極高，使其成為當前全球最受矚目的置產區，許多公寓建案一推出，很快就被來自世界各國的投資人一掃而空。此外，阿布達比2019年才開放外國人可以在指定區域購買永久產權房產，加上美高梅國際酒店集團申請賭場牌照中，將成為阿聯酋第二個賭場，預期投資人的投資興趣持續上升。
同時，已在泰國曼谷置產的王思佳，在柬埔寨金邊置產的劉伊心，以及崔佩儀等具有海外投資經驗的藝人，也看好阿聯酋的未來長期發展。11月底將參與由碩盛國際不動產舉辦的杜拜和阿布達比賞屋團，親自鑑賞當地房產和豪宅。
為讓更多投資人了解杜拜和阿布達比的市場趨勢及投資優勢，碩盛國際不動產將於11月16日和17日分別在台北及高雄舉辦「全球首富聚集之地！搶占中東杜拜、阿布達比房產財富熱點」講座，深入剖析阿聯酋房地產的最新趨勢、投資稅務規劃等，並提供一對一諮詢服務。有興趣的朋友，可至 https://bit.ly/4ft2UYk報名參加，或撥打0800-038-688諮詢。
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碩盛國際不動產創辦人暨執行長陳復宇表示（Tank），杜拜和阿布達比經濟成長快速，購置房產擁有永久產權，採實坪制不計入公設，投資置產還有免稅優勢，僅需支付2%或4%的土地註冊費，外國人可貸款50-60%，平均租金投報率達8-10%。
此外，阿聯酋貨幣迪拉姆與美元掛鉤，因此匯率風險相對較低。外國投資人購置200萬迪拉姆（約新台幣1745萬）以上的房產，便可取得全家移居10年的黃金簽證，同時可在當地合法工作和開公司，推升阿聯酋對全球富豪及投資人的吸引力。
根據萊坊（Knight Frank）發布的2024《財富報告》中指出，杜拜的豪宅價格仍遠低於全球其他成熟市場。在杜拜，100萬美元（約新台幣3180萬）可以購買到91平方公尺（約27.5坪）的豪宅。在相同金額下，購置的面積相當於香港的4倍、倫敦和紐約的2.7倍、東京的1.4倍。
陳復宇指出，與全球主要國家及城市相比，目前杜拜和阿布達比房價較低，投資置產CP值極高，使其成為當前全球最受矚目的置產區，許多公寓建案一推出，很快就被來自世界各國的投資人一掃而空。此外，阿布達比2019年才開放外國人可以在指定區域購買永久產權房產，加上美高梅國際酒店集團申請賭場牌照中，將成為阿聯酋第二個賭場，預期投資人的投資興趣持續上升。
同時，已在泰國曼谷置產的王思佳，在柬埔寨金邊置產的劉伊心，以及崔佩儀等具有海外投資經驗的藝人，也看好阿聯酋的未來長期發展。11月底將參與由碩盛國際不動產舉辦的杜拜和阿布達比賞屋團，親自鑑賞當地房產和豪宅。
為讓更多投資人了解杜拜和阿布達比的市場趨勢及投資優勢，碩盛國際不動產將於11月16日和17日分別在台北及高雄舉辦「全球首富聚集之地！搶占中東杜拜、阿布達比房產財富熱點」講座，深入剖析阿聯酋房地產的最新趨勢、投資稅務規劃等，並提供一對一諮詢服務。有興趣的朋友，可至 https://bit.ly/4ft2UYk報名參加，或撥打0800-038-688諮詢。