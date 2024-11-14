林口三井Outlet二館（MITSUI OUTLET PARK）今（14）正式開幕，一、二兩館總計達300家專櫃品牌，試營運期間大爆車潮，在地居民抱怨「回家3分鐘開了30分鐘」引發討論。林口三井Outlet二館有何亮點？《NOWnews今日新聞》整理二館樓層、品牌與交通資訊一次看。HOLA和樂家居開幕消費滿3000元送300元，SAMSUNG開幕第2天（15）Galaxy Watch、Tab A9+一元競標。

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🟡 林口三井Outlet二館資訊
◾營業時間：周一至周四　11:00~21:30
                       周五(包含例假日前一日)　11:00~22:00
                       周六至周日(包含例假日)　10:30~22:00
◾大眾運輸：可搭機場捷運至A9林口站，設有免費接駁車
◾停車資訊：汽車平日每小時20元、假日40元、機車免費。消費滿千可抵1小時免費停車，憑威秀影城當日電影票根，可折抵3小時。林口人出示證件享平日1小時，假日2小時停車優惠
◾地址：新北市林口區文化二路一段123號
◾詳細資訊：林口三井Outlet 官網

▲林口三井Outlet一館與二館間有空橋連接。（圖／林口三井Outlet官網）
▲林口三井Outlet一館與二館間有空橋連接。（圖／林口三井Outlet官網）
🟡 林口三井Outlet二館 一樓主要品牌
◾UNIQLO
◾GU
◾無印良品
◾HOLA和樂家居
◾akachan honpo 阿卡將本舖
◾Garmin
◾SAMSUNG 三星智慧館

HOLA和樂家居林口三井二期，現場提供超過3千款居家商品，開幕慶期間，消費滿3000送300，單筆消費滿599即可獲得環保吸管組乙份，數量有限，送完為止。

和樂家居總經理何采容表示，HOLA過去多以大型店為主並選址於蛋白區，但隨顧客需求演進，未來將會透過日常店布局走入都心、貼近生活。除在林口三井二期展店外，11月22日HOLA也將進駐竹北享平方。

▲HOLA林口三井Outlet二館正式開幕，期間消費滿3000送300。（圖／HOLA提供）
▲HOLA林口三井Outlet二館正式開幕，期間消費滿3000送300。（圖／HOLA提供）
SAMSUNG三星智慧館11月15日，下午1點半至3點，舉辦一日店長活動，邀請味全龍啦啦隊女神小珍奶、詩雅、Queena到場，現場舉辦Galaxy Watch（市價5990元）、Tab A9+（市價6990元）一元競標，得標者再送一日店長簽名好禮。

▲SAMSUNG三星智慧館11月15日下午舉辦Galaxy Watch、Tab A9+一元競拍活動。（圖／SAMSUNG提供）
▲SAMSUNG三星智慧館11月15日下午舉辦Galaxy Watch、Tab A9+一元競拍活動。（圖／SAMSUNG提供）
🟡 林口三井Outlet二館 二樓主要品牌與咖啡輕食
◾MARKEY′S
◾NANO universe
◾HUF
◾adidas、adidas kids
◾PUMA
◾National geography apparel 國家地理服飾
◾gelato pique café 可麗餅鬆餅屋
◾饗食天堂
◾KOI PLUS

▲「饗食天堂」的「高雄夢時代店」是饗食天堂全台規模最大的旗艦店。（圖／饗賓集團提供）
▲人氣吃到飽餐廳「饗食天堂」進駐林口三井Outlet二館2樓。（圖／饗賓集團提供）
🟡 林口三井Outlet二館 三樓主要品牌與主題餐廳
◾大創旗下DAISO、THREEPPY、Standard Products
◾Tom`s world 湯姆熊歡樂世界
◾京昌園
◾藍象廷
◾涓豆腐
◾Suage
◾上善豆家
◾THE BBQ HOUSE
◾大阪王將
◾武藏野の洋菓子
◾Haagen-Dazs
◾beard papa's

▲11月14日起首三日只要消費點餐任一口味湯咖哩一份，贈送經典人氣的「梅花肉片湯咖哩（價值370元）」一份。（圖／官方提供）
▲Suage湯咖哩11月14日起首三日只要消費點餐任一口味湯咖哩一份，贈送經典人氣的「梅花肉片湯咖哩（價值370元）」一份。（圖／Suage提供）
🟡 林口三井Outlet二館 美食街
◾廟口鴨香飯
◾Chicken Eater
◾極之好味
◾東京油組総本店
◾牛角次男坊

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