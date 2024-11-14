林口三井Outlet二館（MITSUI OUTLET PARK）今（14）正式開幕，一、二兩館總計達300家專櫃品牌，試營運期間大爆車潮，在地居民抱怨「回家3分鐘開了30分鐘」引發討論。林口三井Outlet二館有何亮點？《NOWnews今日新聞》整理二館樓層、品牌與交通資訊一次看。HOLA和樂家居開幕消費滿3000元送300元，SAMSUNG開幕第2天（15）Galaxy Watch、Tab A9+一元競標。
🟡 林口三井Outlet二館資訊
◾營業時間：周一至周四 11:00~21:30
周五(包含例假日前一日) 11:00~22:00
周六至周日(包含例假日) 10:30~22:00
◾大眾運輸：可搭機場捷運至A9林口站，設有免費接駁車
◾停車資訊：汽車平日每小時20元、假日40元、機車免費。消費滿千可抵1小時免費停車，憑威秀影城當日電影票根，可折抵3小時。林口人出示證件享平日1小時，假日2小時停車優惠
◾地址：新北市林口區文化二路一段123號
◾詳細資訊：林口三井Outlet 官網
🟡 林口三井Outlet二館 一樓主要品牌
◾UNIQLO
◾GU
◾無印良品
◾HOLA和樂家居
◾akachan honpo 阿卡將本舖
◾Garmin
◾SAMSUNG 三星智慧館
HOLA和樂家居林口三井二期，現場提供超過3千款居家商品，開幕慶期間，消費滿3000送300，單筆消費滿599即可獲得環保吸管組乙份，數量有限，送完為止。
和樂家居總經理何采容表示，HOLA過去多以大型店為主並選址於蛋白區，但隨顧客需求演進，未來將會透過日常店布局走入都心、貼近生活。除在林口三井二期展店外，11月22日HOLA也將進駐竹北享平方。
SAMSUNG三星智慧館11月15日，下午1點半至3點，舉辦一日店長活動，邀請味全龍啦啦隊女神小珍奶、詩雅、Queena到場，現場舉辦Galaxy Watch（市價5990元）、Tab A9+（市價6990元）一元競標，得標者再送一日店長簽名好禮。
🟡 林口三井Outlet二館 二樓主要品牌與咖啡輕食
◾MARKEY′S
◾NANO universe
◾HUF
◾adidas、adidas kids
◾PUMA
◾National geography apparel 國家地理服飾
◾gelato pique café 可麗餅鬆餅屋
◾饗食天堂
◾KOI PLUS
🟡 林口三井Outlet二館 三樓主要品牌與主題餐廳
◾大創旗下DAISO、THREEPPY、Standard Products
◾Tom`s world 湯姆熊歡樂世界
◾京昌園
◾藍象廷
◾涓豆腐
◾Suage
◾上善豆家
◾THE BBQ HOUSE
◾大阪王將
◾武藏野の洋菓子
◾Haagen-Dazs
◾beard papa's
🟡 林口三井Outlet二館 美食街
◾廟口鴨香飯
◾Chicken Eater
◾極之好味
◾東京油組総本店
◾牛角次男坊
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◾營業時間：周一至周四 11:00~21:30
周五(包含例假日前一日) 11:00~22:00
周六至周日(包含例假日) 10:30~22:00
◾大眾運輸：可搭機場捷運至A9林口站，設有免費接駁車
◾停車資訊：汽車平日每小時20元、假日40元、機車免費。消費滿千可抵1小時免費停車，憑威秀影城當日電影票根，可折抵3小時。林口人出示證件享平日1小時，假日2小時停車優惠
◾地址：新北市林口區文化二路一段123號
◾詳細資訊：林口三井Outlet 官網
🟡 林口三井Outlet二館 一樓主要品牌
◾UNIQLO
◾GU
◾無印良品
◾HOLA和樂家居
◾akachan honpo 阿卡將本舖
◾Garmin
◾SAMSUNG 三星智慧館
HOLA和樂家居林口三井二期，現場提供超過3千款居家商品，開幕慶期間，消費滿3000送300，單筆消費滿599即可獲得環保吸管組乙份，數量有限，送完為止。
和樂家居總經理何采容表示，HOLA過去多以大型店為主並選址於蛋白區，但隨顧客需求演進，未來將會透過日常店布局走入都心、貼近生活。除在林口三井二期展店外，11月22日HOLA也將進駐竹北享平方。
SAMSUNG三星智慧館11月15日，下午1點半至3點，舉辦一日店長活動，邀請味全龍啦啦隊女神小珍奶、詩雅、Queena到場，現場舉辦Galaxy Watch（市價5990元）、Tab A9+（市價6990元）一元競標，得標者再送一日店長簽名好禮。
🟡 林口三井Outlet二館 二樓主要品牌與咖啡輕食
◾MARKEY′S
◾NANO universe
◾HUF
◾adidas、adidas kids
◾PUMA
◾National geography apparel 國家地理服飾
◾gelato pique café 可麗餅鬆餅屋
◾饗食天堂
◾KOI PLUS
🟡 林口三井Outlet二館 三樓主要品牌與主題餐廳
◾大創旗下DAISO、THREEPPY、Standard Products
◾Tom`s world 湯姆熊歡樂世界
◾京昌園
◾藍象廷
◾涓豆腐
◾Suage
◾上善豆家
◾THE BBQ HOUSE
◾大阪王將
◾武藏野の洋菓子
◾Haagen-Dazs
◾beard papa's
🟡 林口三井Outlet二館 美食街
◾廟口鴨香飯
◾Chicken Eater
◾極之好味
◾東京油組総本店
◾牛角次男坊