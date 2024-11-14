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▲開車輾壓流浪狗的徐姓車主，在縣議員陪同下出面鞠躬道歉，但仍可能依動保法開罰，最重處7萬5000元罰鍰。（圖／翻攝朱健銘粉絲團臉書）

新竹發生一起駕駛開車來回碾壓流浪狗事件！監視器清楚錄下一段影片，一輛轎車行經新竹縣湖口某社區，有一隻流浪狗躺在路邊睡覺，駕駛竟然直接開車碾壓，還又惡意倒車，再碾壓一次，接著加速離開。可憐的流浪狗一跛一跛站起來，躲進路邊草叢，畫面被民眾PO上臉書社團，新竹縣議員朱健銘也分享在粉絲社團中，影片曝光後不只讓當地住戶氣炸，網友也火速肉搜找到該駕駛，在縣議員陪同下出面鞠躬道歉。民眾把影片PO上網，說明事件發生在7日晚間8點多，被碾壓的黃狗，平時附近居民有在照顧餵養，卻遭不明人士開車惡意輾壓，狗狗目前已經被善心人士送醫，由於肇事駕駛的車燈太亮，監視器拍不到車牌，希望有認識這輛車子，或當時有經過附近的車主，可以幫忙找出兇手，果然吸引大量網友撻伐，也有人肉搜出徐姓車主。徐姓車主也於10日，在縣議員陪同下鞠躬道歉，表示他當時在找停車位，倒車時不小心壓到狗狗，因為太緊張才又往前開，後來透過後照鏡看見狗狗還能起身，以為狗狗沒有大礙才離開，找到車位後也有回去查看，但沒有找到狗狗，願意負責狗狗的所有醫療費用及法律責任。新竹縣動物保護防疫所表示，狗狗被轎車來回輾壓後，有右後腳髖關節脫臼等情況，目前食慾較差，仍在動物醫院持續觀察中，至於肇事的徐姓駕駛部分，將依《動保法》規定開罰，最重可處7萬5000元罰鍰。