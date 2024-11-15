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2024ATP網球年終總決賽，來自義大利的世界球王辛納（Jannik Sinner）今日在小組賽上延續氣勢，，小組賽3戰下來皆取得勝利，順利闖進到4強戰。現年年僅23歲的世界球王Jannik Sinner，本屆ATP年終賽前2戰接連擊敗澳洲好手Alex De Minaur與美國Taylor Fritz，且都是以直落二收下比賽勝利。今日Sinner則與俄羅斯名將Daniil Medvedev正面對決，2人過去一共交手過14次，雙方各拿下7勝平分秋色而今日的比賽，Jannik Sinner也延續近期的出色狀態，沒給到對手Daniil Medvedev任何可能的翻盤機會，終場就以6：3、6：4直落二拿下勝利，賽後Sinner也接受訪問，談到成功晉級4強，他表示：「「我對自己在小組賽上的表現感到非常滿意，。還是要說，能夠再次回到半決賽這樣的感覺真是太棒了，不同的一年，不同的對手，我就像每個人一樣，我們都在努力。​」Jannik Sinner如此說到。，小組賽成績為2勝1負，與Jannik Sinner攜手成功挺進4強。至於小組賽1勝2敗的Daniil Medvedev，以及3連敗的Alex de Minaur則是皆無緣晉級。