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▲中華隊雖目前手握2勝，但還不能掉以輕心，今晚對戰日本恐怕是分組最艱困一役，若取勝就有很高的機率能夠晉級。（圖／取自愛爾達體育家族臉書粉專）

▲本屆中華隊投手、守備具有一定實力，打擊則略有火力不足的潛在隱憂。（圖／NOWnews社群中心製圖）

▲2024年世界棒球12強賽，中華隊以年輕化陣容出征，面對B組強敵南韓、日本、古巴、澳洲和多明尼加，儘管外界並不看好，但中華隊連剋南韓、多明尼加，取得2連勝。（圖／記者朱永強攝）

2024世界12強棒球賽仍在如火如荼地進展中，中華隊接連戰勝韓國、多明尼加，目前手握預賽2連勝。中華隊今晚對戰日本，戰果將牽動組內晉級情勢，恐是分組最艱困的一役，但若能取勝就有很高的機率能夠晉級超級循環賽。《NOWnews今日新聞》也整理出12強賽程、轉播平台及戰況分析等資訊，讓讀者能一文看完。12強隊伍將被拆分成A、B兩組，一組6隊，預賽階段進行，AB組戰績最好的前兩名將進入第二輪的，超級循環賽中的獲得前兩名的國家能夠進入冠軍賽。⚾️11/13⚾️11/14⚾️11/16 18:00 中華 vs 日本⚾️11/17 18:30 中華 vs 澳洲⚾️11/18 18:30 中華 vs 古巴中華隊戰勝韓國、多明尼加之後，今晚準備對戰日本，其中轉播平台中華電信MOD、Hami Video不只提供主視角，還有一壘側及三壘側啦啦隊「CT加油視角」、「AMAZE應援視角」，以及中外野高台鳥瞰球場的「上帝視角」、同時享受多元視野的「全覽視角」，而Hami Video提供免費480P的直播賽事轉播，球迷只要觀看完廣告即可欣賞球賽。緯來體育台（72台，高雄南國系統43台）、東森新聞台（51台）、中華電信MOD林昱珉 #45、江國豪 #12、郭俊麟 #16、陳冠宇 #17、林凱威 #18、張奕 #19、陳柏清 #20、吳俊偉 #21、陳冠偉 #59、王志煊 #64、黃恩賜 #64、黃子鵬 #69、莊昕諺 #71。林家正 #27、吉力吉撈·鞏冠 #4、戴培峰 #95張政禹 #9、李凱威 #25、潘傑楷 #35、岳東華 #58、林立 #83、朱育賢 #85、江坤宇 #90。邱智呈 #14、陳傑憲 #24、曾頌恩 #32、林安可 #77、陳晨威 #98。中華隊雖目前手握2勝，但還不能掉以輕心，今晚對戰日本恐怕是分組最艱困一役，若取勝就有很高的機率能夠晉級。後天出戰澳洲則是關鍵賽，中華隊若贏球下週一對上古巴壓軸賽較能心無旁騖，若落敗則可能透過比較對戰勝負和對戰優質率來分出排名先後。台日先發投手，中華隊尚未公布先發人選，扣除已登板的林昱珉、黃子鵬，還有郭俊麟、江國豪、陳柏清，外界預測有旅日經驗的郭俊麟會是第一人選；日本則已攤牌，確定是阪神虎強投才木浩人。巴拿馬：3勝2負（3：9輸美國）墨西哥：2勝３負荷蘭：2勝3負波多黎各：1勝4負中華隊：2勝0敗日本：2勝0敗韓國：1勝2敗多明尼加：1勝2敗澳洲：1勝1敗古巴：0勝2敗