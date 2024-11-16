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▲美麗新影城雙11才公告，12月1日起不再提供停車優惠折抵。（圖／美麗新影城臉書）

▲美麗新廣場宣布，美麗新廣場淡海館12月1日暫停營業。（圖／美麗新廣場臉書）

淡水商場-1！美麗新廣場昨（15）宣布，美麗新廣場淡海館因風災受損嚴重、房東維修進度不如預期，導致結構體無法通過新北市消防局安全檢查申報。為了保障消費者安全，12月1日起暫停營業，「我們有緣再會」。不少淡水人遺憾少了一間商場，但也有人直言：「就算沒停業每天看起來也像停業。」也有人懷疑「我看房東是技術性的」。美麗新廣場裡的美麗新影城才在雙11當天發出公告，表示「113年12月1日起，美麗新淡海影城不再提供停車優惠折抵」。引發淡水在地人討論，紛紛留言「什麼都沒有，影城還能存活嗎」、「看電影還要另外付停車費？誰會想去呢」，認為接下來就是拆牌、謝幕、掰掰，但也有人期待影城能至少撐到淡江大橋通車。未料，時隔4天、美麗新廣場在臉書公告，「美麗新廣場淡海館自113年12月1日起暫停營業」。美麗新廣場聲明，商場建物主體、附屬建物建物暨機電一次側因近期連續風災而積水、受損嚴重，雖然積極聯絡房屋所有權人修繕，但因維修進度不如預期，導致結構體現況無法通過新北市消防局安全檢查申報。因此，美麗新廣場宣布，考量到消費者身體健康、安全之保障，只能宣布2024年12月1日開始暫時停止營業，「美麗新淡海商場謹此感謝各位忠實客戶長期以來支持，我們有緣再會」。美麗新廣場停業訊息引發淡水在地人討論，不少人急問「影城有影響嗎？扭樂卡裡面還有金額」、「影城還有一堆卷可以退費嗎」。也有人批評：「愛炒房就是炒到商場都會變這樣！」更多人期待Outlet或好市多（Costco）進駐。不過，目前還未獲美麗新影城回覆，無法確認12月1日後的營業情形。