由王偉忠監製的舞台劇《一村喜事》2.0版，11月23日起重回新北市空軍三重一村，在老眷村實景演出10場，並搭配獨特的眷村菜辦桌，邊吃邊喝邊看戲，享受一齣沉浸式辦桌實境美食喜劇。響應《一村喜事》全村歡慶，菁桐照相館也特地推出旗袍租借造型優惠活動，「妝乎水水」吃喜酒。
去年《一村喜事》在空軍三重一村演出時，有不少兒女陪著家中長輩前來，進了眷村大紅門，彷彿穿梭時空回到70年代吃喜酒，讓長輩們相當驚喜，直呼「以前的眷村就是長這樣！」
《一村喜事》2.0版劇中融合舞蹈、特技、相聲與戲劇，演員們會逐桌敬酒，還會邀請觀眾上台扮演親友，沉浸式互動橋段充滿驚喜。王偉忠說，能夠「回到過去」的情緒很特別，公司尾牙、過生日、同學會都可以來，「村長」都可以配合。
而空軍三重一村為迎接一村辦喜事，全村歡慶，不少店家都推出喜宴賓客優惠。平時就提供旗袍租借的「菁桐照相館」，為了讓每位參加一村喜事的賓客，成為喜宴當天比新娘更亮眼的存在，菁桐照相館舉辦「一村喜事」旗袍租借造型限時活動。
當天參加一村喜事，可於預約時間到菁桐照相館2樓一村旗袍，更換旗袍並由專業造型師梳化造型，完成後先可至園區內取景拍照，等待傍晚喜宴閃亮入場，待宴席結束後再換裝歸還即可。
《一村喜事》售票資訊
演出時間：11月23日至12月14日
售票期間：10月28日至12月14日
售票通路：兩廳院售票、時藝官網
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《一村喜事》2.0版劇中融合舞蹈、特技、相聲與戲劇，演員們會逐桌敬酒，還會邀請觀眾上台扮演親友，沉浸式互動橋段充滿驚喜。王偉忠說，能夠「回到過去」的情緒很特別，公司尾牙、過生日、同學會都可以來，「村長」都可以配合。
而空軍三重一村為迎接一村辦喜事，全村歡慶，不少店家都推出喜宴賓客優惠。平時就提供旗袍租借的「菁桐照相館」，為了讓每位參加一村喜事的賓客，成為喜宴當天比新娘更亮眼的存在，菁桐照相館舉辦「一村喜事」旗袍租借造型限時活動。
當天參加一村喜事，可於預約時間到菁桐照相館2樓一村旗袍，更換旗袍並由專業造型師梳化造型，完成後先可至園區內取景拍照，等待傍晚喜宴閃亮入場，待宴席結束後再換裝歸還即可。
《一村喜事》售票資訊
演出時間：11月23日至12月14日
售票期間：10月28日至12月14日
售票通路：兩廳院售票、時藝官網