天兔颱風前腳一走，今年最強颱風「萬宜」就來襲，天氣預報預今明變天雨多風又大，晚上還要幫12強棒球賽應援中華隊開打澳洲，當然要爽喝手搖飲料「買一送一」優惠才暢快！一次整理迷客夏、珍煮丹、大苑子、五桐號、麻古茶坊、CoCo都可9大手搖飲都「買一送一」。
📌迷客夏：輕纖蕎麥茶、伯爵紅茶拿鐵「買一送一」
迷客夏近期回歸日本靜岡「焙茶系」手搖飲料，開喝靜岡焙茶拿鐵、焙焙烏龍拿鐵、焙焙芋頭蒙布朗，還可加入全新配料「焦糖布蕾」！即日起至11月19日，Uber Eats外送平台點得到迷客夏「輕纖蕎麥茶、伯爵紅茶拿鐵買一送一」。提醒大家，優惠活動以APP畫面標示參加分店、指定品項為準。
📌珍煮丹：煮母奶茶、黑糖冬瓜不知春、蜂蜜菊花茶「買一送一」
珍煮丹即日起至11月19日，Uber Eats外送指定飲品「買一送一」優惠！點購煮母奶茶、黑糖冬瓜不知春、蜂蜜菊花茶可享「同品項買一送一」。提醒大家，優惠活動以APP畫面標示參加分店、指定品項為準。
📌大苑子：中華隊比賽日Red Bull能量大巨蛋買一送一
2024世界棒球12強賽，大苑子邀大家一起喝飲料中華隊應援，只要是中華隊出賽日11月17日、11月18日，拿出手機到大苑子APP「優惠專區」領券，可享「Red Bull能量大巨蛋買一送一」優惠，今對戰澳洲、明開打古巴都有得喝。
📌五桐號：五桐奶茶、蜜后春蘋「買一送一」
五桐號即日起至11月19日，使用Uber Eats外送享指定飲品「同品項買一送一」優惠！包括五桐奶茶、蜜后春蘋都能爽喝半價好划算。提醒大家，優惠活動以APP畫面標示參加分店、指定品項為準。
📌麻古茶坊：高山金萱「買一送一」
麻古茶坊即日起至11月19日，在Uber Eats點得到外送「高山金萱買一送一」優惠！提醒大家，優惠活動以APP畫面標示參加分店、指定品項為準。秋冬季節麻古茶坊還推薦「紅茶拿鐵」、「波霸紅茶拿鐵」開喝暖心特調鮮奶系列。
📌CoCo都可：手搖飲全品項「現折11元」優惠
天冷也要喝飲料！CoCo都可兩大外送平台都祭出優惠，熊貓foodpanda即日至11月30日，新品冬韻擂焙珍奶(L) / 經典熱銷四季春青茶(L)「買一送一」優惠；Uber Eats即日至11月19日，QQ奶茶(L) / 莓莓派對(L)也「買一送一」。提醒大家，優惠適用於配合外送服務之門市，部分門市不參與，建議以APP畫面標示參加分店、指定品項為準。
業者還加碼送暖，即日起顧客於外送平台（foodpanda / Uber Eats）購買CoCo飲品，原本加1元購買塑膠提袋服務，現在直接升級為獨家IP的「珍珠人品牌保溫袋」，圓滾滾Q萌形象、雙面不同圖案，1元就能帶回家！售完為止，實際依各店銷售狀況為準。
📌天仁茗茶：913茶王、六茶麥茶冬露「買一送一」
天仁茗茶即日起至11月19日，使用Uber Eats外送享指定飲品「買一送一」優惠！點購913茶王、六条麥茶、六茶麥茶冬露可享「同品項買一送一」。提醒大家，優惠活動以APP畫面標示參加分店、指定品項為準。
📌TEA TOP第一味：新品茉茗青妙、轟蜜芽咧芽咧「買一送一」
TEA TOP第一味即日起至11月19日，Uber Eats點得到外送茉茗青妙、日月潭紅茶、紅茶鮮奶茶、轟蜜芽咧芽咧 「買一送一」優惠。提醒大家，優惠活動以APP畫面標示參加分店、指定品項為準。
📌康青龍：御香烏龍綠茶、御香鐵觀音「買一送一」
康青龍即日起至11月19日，於外送平台Uber Eats點購指定飲品「買一送一」優惠！包括清檸綠茶、御香烏龍綠茶、御香鐵觀音都有「同品項買一送一」可以喝。提醒大家，優惠活動以APP畫面標示參加分店、指定品項為準。
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迷客夏近期回歸日本靜岡「焙茶系」手搖飲料，開喝靜岡焙茶拿鐵、焙焙烏龍拿鐵、焙焙芋頭蒙布朗，還可加入全新配料「焦糖布蕾」！即日起至11月19日，Uber Eats外送平台點得到迷客夏「輕纖蕎麥茶、伯爵紅茶拿鐵買一送一」。提醒大家，優惠活動以APP畫面標示參加分店、指定品項為準。
📌珍煮丹：煮母奶茶、黑糖冬瓜不知春、蜂蜜菊花茶「買一送一」
珍煮丹即日起至11月19日，Uber Eats外送指定飲品「買一送一」優惠！點購煮母奶茶、黑糖冬瓜不知春、蜂蜜菊花茶可享「同品項買一送一」。提醒大家，優惠活動以APP畫面標示參加分店、指定品項為準。
📌大苑子：中華隊比賽日Red Bull能量大巨蛋買一送一
2024世界棒球12強賽，大苑子邀大家一起喝飲料中華隊應援，只要是中華隊出賽日11月17日、11月18日，拿出手機到大苑子APP「優惠專區」領券，可享「Red Bull能量大巨蛋買一送一」優惠，今對戰澳洲、明開打古巴都有得喝。
📌五桐號：五桐奶茶、蜜后春蘋「買一送一」
五桐號即日起至11月19日，使用Uber Eats外送享指定飲品「同品項買一送一」優惠！包括五桐奶茶、蜜后春蘋都能爽喝半價好划算。提醒大家，優惠活動以APP畫面標示參加分店、指定品項為準。
📌麻古茶坊：高山金萱「買一送一」
麻古茶坊即日起至11月19日，在Uber Eats點得到外送「高山金萱買一送一」優惠！提醒大家，優惠活動以APP畫面標示參加分店、指定品項為準。秋冬季節麻古茶坊還推薦「紅茶拿鐵」、「波霸紅茶拿鐵」開喝暖心特調鮮奶系列。
📌CoCo都可：手搖飲全品項「現折11元」優惠
天冷也要喝飲料！CoCo都可兩大外送平台都祭出優惠，熊貓foodpanda即日至11月30日，新品冬韻擂焙珍奶(L) / 經典熱銷四季春青茶(L)「買一送一」優惠；Uber Eats即日至11月19日，QQ奶茶(L) / 莓莓派對(L)也「買一送一」。提醒大家，優惠適用於配合外送服務之門市，部分門市不參與，建議以APP畫面標示參加分店、指定品項為準。
業者還加碼送暖，即日起顧客於外送平台（foodpanda / Uber Eats）購買CoCo飲品，原本加1元購買塑膠提袋服務，現在直接升級為獨家IP的「珍珠人品牌保溫袋」，圓滾滾Q萌形象、雙面不同圖案，1元就能帶回家！售完為止，實際依各店銷售狀況為準。
📌天仁茗茶：913茶王、六茶麥茶冬露「買一送一」
天仁茗茶即日起至11月19日，使用Uber Eats外送享指定飲品「買一送一」優惠！點購913茶王、六条麥茶、六茶麥茶冬露可享「同品項買一送一」。提醒大家，優惠活動以APP畫面標示參加分店、指定品項為準。
📌TEA TOP第一味：新品茉茗青妙、轟蜜芽咧芽咧「買一送一」
TEA TOP第一味即日起至11月19日，Uber Eats點得到外送茉茗青妙、日月潭紅茶、紅茶鮮奶茶、轟蜜芽咧芽咧 「買一送一」優惠。提醒大家，優惠活動以APP畫面標示參加分店、指定品項為準。
📌康青龍：御香烏龍綠茶、御香鐵觀音「買一送一」
康青龍即日起至11月19日，於外送平台Uber Eats點購指定飲品「買一送一」優惠！包括清檸綠茶、御香烏龍綠茶、御香鐵觀音都有「同品項買一送一」可以喝。提醒大家，優惠活動以APP畫面標示參加分店、指定品項為準。