強颱萬宜（Man-yi）二度登陸菲律賓，造成至少9人死亡，昨（18）日颱風逐漸遠離並朝越南移動，菲律賓開始修復家園。
根據菲律賓氣象局（PAGASA）的報告，萬宜17日上午先在菲國中部離島登陸、下午又在呂宋島（Luzon）東部二度登陸，18日下午離開菲律賓責任區，前往南海，菲律賓全境解除颱風警報，不過眾多地區仍斷電、建築物毀損十分嚴重。
綜合外國媒體報導，呂宋島中北部新比斯開省（Nueva Vizcaya）有7人罹難，該地官員指出死者全是一家人，他們從家中撤離到安姆碧瑤鎮（Ambaguio）的一座教堂，沒想到教堂被土石流掩埋，全員死亡。
菲律賓內政部長芮慕拉（Juanito Victor Remulla）又指出，呂宋島中部新埃西哈省（Nueva Ecija）有2人因拒絕撤離家園，河道潰堤時不幸被沖走溺斃，而其他死亡人數和災害損失仍在清點中。
目前暴風威力在穿越呂宋島山脈時明顯減弱，並已降級為強烈熱帶風暴，在18日傍晚經由南海朝越南方向前進。
被封為今年最強的颱風萬宜登陸後造成菲律賓多地災情慘重，颱風所到之處造成樹木被連根拔起、電線被吹斷，許多木屋被摧毀並引發土石流，在10天內歷經4個颱風的菲律賓，如今滿目瘡痍。
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綜合外國媒體報導，呂宋島中北部新比斯開省（Nueva Vizcaya）有7人罹難，該地官員指出死者全是一家人，他們從家中撤離到安姆碧瑤鎮（Ambaguio）的一座教堂，沒想到教堂被土石流掩埋，全員死亡。
菲律賓內政部長芮慕拉（Juanito Victor Remulla）又指出，呂宋島中部新埃西哈省（Nueva Ecija）有2人因拒絕撤離家園，河道潰堤時不幸被沖走溺斃，而其他死亡人數和災害損失仍在清點中。
目前暴風威力在穿越呂宋島山脈時明顯減弱，並已降級為強烈熱帶風暴，在18日傍晚經由南海朝越南方向前進。
被封為今年最強的颱風萬宜登陸後造成菲律賓多地災情慘重，颱風所到之處造成樹木被連根拔起、電線被吹斷，許多木屋被摧毀並引發土石流，在10天內歷經4個颱風的菲律賓，如今滿目瘡痍。