回顧星宇航空在10月25日掛牌上市，掀起史上最熱抽籤潮。同為航空股的台灣虎航也將在11月29日上市，目前申購已開跑，另外，台灣最大霍爾（Hall） IC供應商久昌、汽車水箱供應商吉茂精密，以及第三方支付品牌LINE Pay也即將展開公開申購，參考今（20）日4檔收盤價，幸運全部中籤者，有機會現賺21.1萬元。
🟠 台灣虎航
台灣虎航將在11月29日改列上市掛牌，公開申購時間為19日至21日，新股申購張數共計1790張，每人限購1張，承銷價40元，預計市場將掀起一股搶購潮，參考今（20）日虎航盤中最高點76.6元，抽中一張現賺3.66萬元，報酬率逾91％；若以今日收盤價74.5元計算，中籤者仍可賺約3.45萬。
➙ 公開申購：11月19日至21日
➙ 預扣款日：11月22日
➙ 抽籤日：11月25日（通常為上午9點半前進行抽籤，中午12點前可確定中籤結果。）
➙ 未中籤還款日：11月26日
➙ 撥券日：11月29日
更多虎航抽籤資訊：抽中爽賺快4萬！虎航公開申購開跑 抽籤流程、技巧一次看
🟠 久昌
IC供應商久昌預計12月4日掛牌上櫃，每股承銷價138元，承銷張數620張，以今日興櫃價格176元計算，若是抽中有機會現賺3.8萬，報酬率27.53%。
➙ 公開申購：11月22日至26日
➙ 預扣款日：11月27日
➙ 抽籤日：11月28日
➙ 未中籤還款日：11月29日
➙ 撥券日：12月4日
🟠 吉茂精密
汽車水箱供應商吉茂精密近期也將進行增資，承銷價30元，承銷張數為680張，以今日收盤價46.8元計算，中籤可賺1.68萬，報酬率56%。
➙ 公開申購：11月22日至26日
➙ 預扣款日：11月27日
➙ 抽籤日：11月28日
➙ 未中籤還款日：11月29日
➙ 撥券日：12月6日
🟠 LINE Pay
LINE Pay暫定12月5日掛牌，為配合上市前公開承銷，對外競價拍賣6080張，競拍底價409.68元，最高得標張數782張，暫定承銷價508元，若以今日收盤價630元計算，價差高達122元，如中籤每張即現賺約12.2萬元。
➙ 競拍時間：11月15日至19日
➙ 開標：11月21日
➙ 公開申購：11月25日至27日
➙ 預扣款日：11月28日
➙ 抽籤日：11月29日
➙ 撥券日：12月5日
更多LINE Pay抽籤資訊：LINE Pay 12月上市！抽中一張現賺13.3萬 申購期程、價格一次看
如果想查詢最近有哪些股票開放申購，可至證交所「公開申購公告-抽籤日程表」查詢，一次瀏覽證券名稱、代號、申購時程等完整資訊。
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台灣虎航將在11月29日改列上市掛牌，公開申購時間為19日至21日，新股申購張數共計1790張，每人限購1張，承銷價40元，預計市場將掀起一股搶購潮，參考今（20）日虎航盤中最高點76.6元，抽中一張現賺3.66萬元，報酬率逾91％；若以今日收盤價74.5元計算，中籤者仍可賺約3.45萬。
➙ 公開申購：11月19日至21日
➙ 預扣款日：11月22日
➙ 抽籤日：11月25日（通常為上午9點半前進行抽籤，中午12點前可確定中籤結果。）
➙ 未中籤還款日：11月26日
➙ 撥券日：11月29日
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🟠 久昌
IC供應商久昌預計12月4日掛牌上櫃，每股承銷價138元，承銷張數620張，以今日興櫃價格176元計算，若是抽中有機會現賺3.8萬，報酬率27.53%。
➙ 公開申購：11月22日至26日
➙ 預扣款日：11月27日
➙ 抽籤日：11月28日
➙ 未中籤還款日：11月29日
➙ 撥券日：12月4日
🟠 吉茂精密
汽車水箱供應商吉茂精密近期也將進行增資，承銷價30元，承銷張數為680張，以今日收盤價46.8元計算，中籤可賺1.68萬，報酬率56%。
➙ 公開申購：11月22日至26日
➙ 預扣款日：11月27日
➙ 抽籤日：11月28日
➙ 未中籤還款日：11月29日
➙ 撥券日：12月6日
🟠 LINE Pay
LINE Pay暫定12月5日掛牌，為配合上市前公開承銷，對外競價拍賣6080張，競拍底價409.68元，最高得標張數782張，暫定承銷價508元，若以今日收盤價630元計算，價差高達122元，如中籤每張即現賺約12.2萬元。
➙ 競拍時間：11月15日至19日
➙ 開標：11月21日
➙ 公開申購：11月25日至27日
➙ 預扣款日：11月28日
➙ 抽籤日：11月29日
➙ 撥券日：12月5日
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