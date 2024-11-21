勞發署高官謝宜容疑似職場霸凌逼死 39 歲職員事件延燒，一度誤傳雲林西螺在地 65 年老牌「御鼎興醬油」是謝宜容娘家，Google 評價超1星負評洗版，經第三代兄弟公開全家福、戶口名簿，澄清「和謝宜容沒有血緣關係」才平息，不過也意外曝光醬油老牌的超狂背景，其推出的「飛雀餐桌行動」，每次報名表單開放不到 10 分鐘，就會立即額滿。
御鼎興醬油創立於1958年，舊名「玉鼎興」。第三代指出，當年在做醬油的道路上並不順遂，曾祖父深信和名稱不對有關，曾說：「我們做的醬油是用柴去燒的，名字裡怎麼可以有『玉』呢！不知道玉最怕用火去燒嗎？」因此，第三代接手後改為現在的品牌名。
年輕的第三代謝宜澂、謝宜哲兄弟倆接手後，積極創新，是第三屆社企流 iLab 育成計畫的參與團隊之一。他們堅持手工柴燒、古法釀造、不加入化學添加物，每次製醬都需經過 16 道繁雜程序，也攜手農民與醬油同業辦活動、推禮盒，共榮共好。
2017年，謝宜澂、謝宜哲兄弟倆開辦「飛雀餐桌行動」，透過品嚐創意醬油家常料理，讓參與者深入認識雲林在地作物與醬油產業。據了解，飛雀餐桌行動已開辦超過 100 場，每次報名表單開放不到 10 分鐘，就會立即額滿，十分搶手。
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年輕的第三代謝宜澂、謝宜哲兄弟倆接手後，積極創新，是第三屆社企流 iLab 育成計畫的參與團隊之一。他們堅持手工柴燒、古法釀造、不加入化學添加物，每次製醬都需經過 16 道繁雜程序，也攜手農民與醬油同業辦活動、推禮盒，共榮共好。
2017年，謝宜澂、謝宜哲兄弟倆開辦「飛雀餐桌行動」，透過品嚐創意醬油家常料理，讓參與者深入認識雲林在地作物與醬油產業。據了解，飛雀餐桌行動已開辦超過 100 場，每次報名表單開放不到 10 分鐘，就會立即額滿，十分搶手。
資料來源：御鼎興醬油