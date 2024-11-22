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▲高宏寓表示，台灣地狹人稠，現代高樓大廈蓋滿滿，不少「煞」已屬於難以化解的狀態。（圖／高宏寓提供）

台灣人不少都傳統篤信風水之說，大多數也都有相對應的破解之法，但也有不少難以化解的狀況，豊寓島嶼風水顧問高宏寓表示，「風水學中，遇到煞氣大多以開光風鈴、八卦等，或種樹緩解，但有些狀況，除非拆除重建，甚至必須炸山，其實不如直接搬家最乾脆。」台灣地狹人稠，房子也越蓋越多，加上公共建設，如橋樑、捷運高架軌道、無尾巷等狀況越來越多，還有早期在風水考量上，比較不會蓋房子的地段，如「反弓煞」的河流旁等，現在都蓋滿了大樓。所謂的牽鼻水意指：兩山夾一水主出牽鼻，是屬聚陰之地，猶如水牛被人拉著鼻子走一樣，牽去不回頭，易諸事不順、久病不癒。所謂的天斬煞意指：住宅面對於兩棟高聳大樓之間的棟距夾縫而形成的煞別，長時間遭受風水上常見的壁刀正切及強勁的風煞破壞，更為嚴重的是像把鋒利的刀將住宅一剖為二，居住者易形成無端是非、血光傷疾、事業財運遭逢巨變。所謂的攔腰煞意指：位於高架橋、交流道、捷運高鐵軌道等建設旁，開門（窗）見煞，易干擾影響身心靈上的健康，長久易造成抑鬱，是非橫禍不斷，地靈磁場也不穩，形成無形的壓迫感。所謂的埋兒煞意指：兩高夾一低，一世受人欺，屋宅四周深陷高樓之中，易造成採光不良、通風不順、濕氣過重，前途易受阻，接二連三易遭連累；陰氣過重，人也會呈現死氣沉沉沒有活力。所謂的孤風煞亦稱為｢沖天煞｣，是屬矗立在矮房中獨一無二的超高大樓，風水有曰：｢孤峰獨聳｣，易犯風煞，財來財去，無法藏風聚氣，易形成孤獨寡丁，財去人散。所謂的反光煞意指：商業大樓的玻璃帷幕建構外牆，經陽光折射後直接反射至鄰近住家，易造成易怒體質、精神無法集中，爭執不休，運勢走下坡。所謂的反弓煞意指：在風水學上是為大凶，易有血光之災，家運破敗可能，無論是道路或是河流，如同彎刀般無形煞氣，直衝破害。所謂的退龍格意指：住宅或商辦的地勢前高後低，氣流不入門，地勢不穩，家運連敗一代不如一代。所謂的退官煞意指：住宅外牆老舊，破損剝落，斷簷殘牆等…不吉現象，其宅氣已敗之兆，易造成居住者家運衰退、勞心勞神。所謂的無尾巷又稱死巷，坐落於巷底的房子，與巷子形成正沖，尤其是末端兩側的屋宅，影響最劇；巷口越長煞氣越重，易造成溝通上出現鴻溝，口舌是非官司訴訟等。最後，高宏寓特別強調，「其實很多風水，在科學上都有辦法解釋，例如橋墩造成的『攔腰煞』，光是噪音、震動、粉塵，就會讓人心神不寧，自然會氣運不順，所以不必執著於迷信與否，可先抱著改善環境生活心態看待，若真有碰上無法解釋的情況，心有罣礙，再諮詢專業風水師也不遲。」