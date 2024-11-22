2024第三屆世界棒球12強，中華隊預賽４勝1負打進東京的超級循環賽，創隊史最佳紀錄，前兩戰對上委內瑞拉和美國取得1勝1敗的戰績，23日對決日本將是超級循環賽最終戰，之後就要進行冠軍戰或季軍戰。《NOWnews》為讀者整理日本隊的「實力、重點球員、國際賽成績、本屆陣容」，好在比賽前一次性初步了解這支球隊。
🟡2024世界棒球12強「中華隊超級循環賽賽程」
⚾️11/21 11:00 中華 0：2 委內瑞拉（東京巨蛋）
⚾️11/22 11:00 中華 vs. 美國（東京巨蛋）
⚾️11/23 18:00 日本 vs. 中華（東京巨蛋）
🟡日本隊實力如何？
日本隊投打實力均衡，被認為是本屆賽會最有冠軍相的球隊。雖然賽前岡本和真和村上宗隆等強棒退出，外界也一度擔憂他們的長打火力，不過球隊用7場比賽證明沒有問題。再加上高橋宏斗、才木浩人、早川隆久等先發投手壓制力十足，球隊目前還是不敗的狀態，相當有機會完成連霸。
日本投打戰力分析：12強戰力分析／日本隊挑戰連霸！投手戰力頂級 2重砲退出有隱憂
🟡日本在國際賽有何代表性成績？
日本隊過去在世界12強賽取得過1金1銅的成績，這一次是前來挑戰連霸的球隊。去年WBC世界棒球經典賽，這支球隊在大谷翔平帶領下拿下冠軍，5屆賽會拿下了3冠。在東京奧運上他們也順利獲得金牌。
🟡本屆美國陣容
⚾ 投手13人：大勢（巨人）、隅田知一郎（西武）、高橋宏斗（中日）、戶鄉翔征（巨人）、早川隆久（樂天）、才木浩人（阪神）、藤平尚真（樂天）、鈴木昭汰（羅德）、清水達也（中日）、鈴木翔天（樂天）、北山亘基（日本火腿）、橫山陸人（羅德）、井上温大（讀賣巨人）。
⚾捕手3人：古賀悠斗（西武）、坂倉將吾（廣島）、佐藤都志也（羅德）
⚾內野手7人：牧秀悟（DeNA）、源田壯亮（西武）、栗原陵矢（軟銀）、紅林弘太郎（歐力士）、小園海斗（廣島）、清宮幸太郎（北海道日本火腿鬥士）、村林一輝（東北樂天金鷲）
⚾外野手5人：森下翔太（阪神）、五十幡亮汰（日本火腿）、佐野惠太（DeNA）、辰己涼介（樂天）、桑原將志（橫濱DeNA灣星）。
🟡2024世界棒球12強「超級循環賽戰績」
中華隊：1勝1敗
日本：1勝0敗
委內瑞拉：1勝0敗
美國：0勝2敗
🟡2024世界棒球12強「小組賽戰績」
📍A組
委內瑞拉：4勝1敗
美國：3勝2敗
巴拿馬：3勝2敗
墨西哥：2勝３敗
荷蘭：2勝3敗
波多黎各：1勝4敗
📍B組
中華隊：4勝1敗
日本：5勝0敗
韓國：3勝2敗
澳洲：1勝4敗
古巴：1勝4敗
多明尼加：1勝4敗
🟡2024世界棒球12強中華隊名單
📍投手（13人）：林昱珉 #45、江國豪 #12、郭俊麟 #16、陳冠宇 #17、林凱威 #18、張奕 #19、陳柏清 #20、吳俊偉 #21、陳冠偉 #59、王志煊 #64、黃恩賜 #64、黃子鵬 #69、莊昕諺 #71
📍捕手（3人）：林家正 #27、吉力吉撈·鞏冠 #4、戴培峰 #95
📍內野手（7人）：張政禹 #9、李凱威 #25、潘傑楷 #35、岳東華 #58、林立 #83、朱育賢 #85、江坤宇 #90
📍外野手（5人）：邱智呈 #14、陳傑憲 #24、曾頌恩 #32、林安可 #77、陳晨威 #98
🟡2024世界棒球12強轉播
📍世界棒球12強電視轉播：緯來體育台、東森新聞台、中華電信MOD
📍世界棒球12強線上轉播：愛爾達體育1台連結點我、Hami Video怎麼看連結點我
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⚾️11/21 11:00 中華 0：2 委內瑞拉（東京巨蛋）
⚾️11/22 11:00 中華 vs. 美國（東京巨蛋）
⚾️11/23 18:00 日本 vs. 中華（東京巨蛋）
🟡日本隊實力如何？
日本隊投打實力均衡，被認為是本屆賽會最有冠軍相的球隊。雖然賽前岡本和真和村上宗隆等強棒退出，外界也一度擔憂他們的長打火力，不過球隊用7場比賽證明沒有問題。再加上高橋宏斗、才木浩人、早川隆久等先發投手壓制力十足，球隊目前還是不敗的狀態，相當有機會完成連霸。
日本投打戰力分析：12強戰力分析／日本隊挑戰連霸！投手戰力頂級 2重砲退出有隱憂
🟡日本在國際賽有何代表性成績？
日本隊過去在世界12強賽取得過1金1銅的成績，這一次是前來挑戰連霸的球隊。去年WBC世界棒球經典賽，這支球隊在大谷翔平帶領下拿下冠軍，5屆賽會拿下了3冠。在東京奧運上他們也順利獲得金牌。
🟡本屆美國陣容
⚾ 投手13人：大勢（巨人）、隅田知一郎（西武）、高橋宏斗（中日）、戶鄉翔征（巨人）、早川隆久（樂天）、才木浩人（阪神）、藤平尚真（樂天）、鈴木昭汰（羅德）、清水達也（中日）、鈴木翔天（樂天）、北山亘基（日本火腿）、橫山陸人（羅德）、井上温大（讀賣巨人）。
⚾捕手3人：古賀悠斗（西武）、坂倉將吾（廣島）、佐藤都志也（羅德）
⚾內野手7人：牧秀悟（DeNA）、源田壯亮（西武）、栗原陵矢（軟銀）、紅林弘太郎（歐力士）、小園海斗（廣島）、清宮幸太郎（北海道日本火腿鬥士）、村林一輝（東北樂天金鷲）
⚾外野手5人：森下翔太（阪神）、五十幡亮汰（日本火腿）、佐野惠太（DeNA）、辰己涼介（樂天）、桑原將志（橫濱DeNA灣星）。
🟡2024世界棒球12強「超級循環賽戰績」
中華隊：1勝1敗
日本：1勝0敗
委內瑞拉：1勝0敗
美國：0勝2敗
🟡2024世界棒球12強「小組賽戰績」
📍A組
委內瑞拉：4勝1敗
美國：3勝2敗
巴拿馬：3勝2敗
墨西哥：2勝３敗
荷蘭：2勝3敗
波多黎各：1勝4敗
📍B組
中華隊：4勝1敗
日本：5勝0敗
韓國：3勝2敗
澳洲：1勝4敗
古巴：1勝4敗
多明尼加：1勝4敗
🟡2024世界棒球12強中華隊名單
📍投手（13人）：林昱珉 #45、江國豪 #12、郭俊麟 #16、陳冠宇 #17、林凱威 #18、張奕 #19、陳柏清 #20、吳俊偉 #21、陳冠偉 #59、王志煊 #64、黃恩賜 #64、黃子鵬 #69、莊昕諺 #71
📍捕手（3人）：林家正 #27、吉力吉撈·鞏冠 #4、戴培峰 #95
📍內野手（7人）：張政禹 #9、李凱威 #25、潘傑楷 #35、岳東華 #58、林立 #83、朱育賢 #85、江坤宇 #90
📍外野手（5人）：邱智呈 #14、陳傑憲 #24、曾頌恩 #32、林安可 #77、陳晨威 #98
🟡2024世界棒球12強轉播
📍世界棒球12強電視轉播：緯來體育台、東森新聞台、中華電信MOD
📍世界棒球12強線上轉播：愛爾達體育1台連結點我、Hami Video怎麼看連結點我
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