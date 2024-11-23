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▲入住享有「杜拜之珠」美譽的杜拜寶格麗渡假村，在杜拜盡情體驗義大利的奢華風采（圖／取自杜拜寶格麗渡假村）

▲搭乘直升機翱翔杜拜高空，以全新的視角俯瞰世界奇蹟（圖／取自杜拜經濟暨觀光發展局）

▲48小時暢玩杜拜！阿聯酋航空台籍空服員帶您尋訪秘境（圖／阿聯酋航空）

擁有黃金之城美譽的杜拜，冬季涼爽宜人，各種豐富的體驗活動和令人屏息的絕美景點，是今年冬天獨旅或親友結伴同遊的必訪之地，無論是轉機短暫停留或漫遊深度探索，都能為旅人帶來一場難以忘懷的夢幻旅程。阿聯酋航空特別分享一名長住杜拜的台籍空服員Anya，獨家分享48小時杜拜旅遊指南，以空服員的視角為台灣旅客帶來多元且魅力十足的杜拜體驗。1. Sky Views Dubai – 在雲端讚嘆杜拜之美杜拜天際展望台（Sky Views Observatory）位在天際地標酒店（Address Sky View Hotel）52與53樓，直達雲端的高度讓旅客以360 度無死角欣賞杜拜令人屏息的天際線，更完美結合杜拜的壯麗景色和刺激的試膽挑戰，在53樓綁上安全繩，便可體驗令人心跳加速的終極邊緣步道（Edge Walk），在大樓邊緣的壁架上行走試膽，或者選擇不搭電梯，改坐特製地毯從玻璃溜滑梯（Glass Slide）一溜而下穿越每一層樓，用放聲尖叫開始這趟難忘的杜拜之旅。2. 辛達加博物館 – 一探現代杜拜的蛻變之旅座落在歷史悠久的杜拜灣區，辛達加博物館以精心拍攝的紀錄片、多項互動裝置與影片，讓杜拜歷史生動地重現眼前，旅人可深入瞭解阿拉伯聯合大公國的傳統習俗、生活樣貌，以及杜拜如何從貿易小鎮蛻變成國際大城，發展成一座充滿韌性、創新精神和豐富文化底蘊都會的繁榮故事。3. 杜拜咖啡博物館 – 從歷史一窺杜拜對咖啡的熱愛咖啡為阿拉伯文化中不可或缺的靈魂更是「好客」的象徵，因此，打造一座專屬於咖啡的博物館來表達他們對咖啡的熱愛，也就一點都不奇怪了。這座融合阿拉伯傳統風情和東方建築之美的咖啡博物館位在杜拜舊城阿發迪歷史區 （Al Fahidi Historical Neighbourhood），收藏豐富的古董咖啡器具文物，將世界各地的咖啡歷史和文化帶入生活。離開前別忘來杯阿拉伯咖啡搭配美味椰棗，感受當地人品嚐咖啡的絕妙滋味。4. 謝赫穆罕默德文化交流中心 – 打開心門，敞開心扉位在阿法迪歷史街區一幢美麗的復古風塔房內，穆罕默德酋長文化交流中心以「打開心門，敞開心扉」為主題，邀請旅人走進阿拉伯文化的世界盡情探索解惑，品嚐道地的阿拉伯美食、參觀富有靈性之美的清真寺，或是跟隨專業導遊的腳步，展開一場精彩的人文探索之旅，感受阿拉伯傳統文化的魅力。5. 哈德拉餐廳 – 沙漠星空下的珍饈盛宴隱身於杜拜沙丘中，著名巴布鋁沙姆斯沙漠度假村（Bab Al Shams Desert Resort & Spa）內的哈德拉餐廳，將阿拉伯美食與浪漫的繁星夜空完美結合，旅客不僅能品嚐到正宗的阿拉伯佳餚，還能欣賞精彩的馴鷹術、駱駝表演以及熱情洋溢的傳統歌舞，就連迷人的沙漠夜色也是演出的一部份。這是一場凝聚文化、味覺與視覺的阿拉伯盛宴，也絕對是人生必玩一次的體驗。6. 杜拜寶格麗渡假村 – 朱美拉灣的地中海明珠入住全球僅有九家的寶格麗渡假村，在杜拜盡情體驗義大利的奢華風采！被譽為「杜拜之珠」的杜拜寶格麗渡假村，由義大利傳奇建築設計師Antonio Citterio與Patricia Viel聯手打造，巧妙融合義式優雅與現代奢華，將地中海的浪漫風情完美帶入中東世界。旅客可在此飽覽壯麗的波斯灣美景和極具魔力的杜拜天際線，漫步在隱密性十足地私人沙灘，使用戶外泳池和酒吧等多項頂級設施，寧靜地享受專屬的夢幻奢旅。1. 杜拜棕櫚島直升機飛行體驗 – 自高空俯瞰世界奇蹟這場令人心跳加速的 17 分鐘私人直升機之旅，帶領旅客以全新的視角探索杜拜的壯麗景緻！翱翔於藍天之上，俯瞰杜拜帆船飯店的優雅風姿、世界群島的奇幻佈局及棕櫚島亞特蘭提斯酒店的壯觀設計，沿途飽覽朱美拉海岸線和杜拜拉希德港的全景。直升機也將飛越高聳的哈里發塔，讓乘客屏息欣賞世界第一高樓的磅礡氣勢。2. 亞特蘭提斯水上樂園 – 「潛」入精彩瞬間亞特蘭提斯水上樂園擁有超過105 個驚險刺激的滑水道和遊樂設施，是全球最大的水上樂園，每個人在這裡都是冒險家，都能挑戰自己的極限，以自由落體式急速下降並穿越鯊魚池隧道的Leap of Faith水滑梯，讓人驚心動魄；以時速60公里高速下墜的Poseidon's Revenge更是挑戰心臟負荷量的經典必玩設施。旅客亦可選擇與超過65,000 隻海洋生物近距離接觸，或長達1 公里的私人海灘悠閒漫步，享受陽光與徐徐海風，度過樂趣十足的時光。3. Poseidon Café Dubai – 在海底世界享用下午茶在亞特蘭提斯水上樂園盡情暢玩後，不妨前往亞特蘭提斯酒店中的Poseidon Café休息片刻，在巨大水族館牆中悠游自在的海洋生物面前，享用美味的輕食小點，快速補充能量。4. Aura Skypool – 無可取代的高空綠洲位於210公尺高空的Aura Skypool 是全球最高且擁有360 度景觀的無邊際泳池，白天可欣賞杜拜壯闊的天際線，而在日夜交替之際，平靜的水面在月空下閃閃發光，迷人而寧靜的氛圍讓身心完全放鬆。旅人們一邊享受這片美景，一邊品嚐融合各國料理元素的泛亞美饌，為這趟難忘的杜拜之旅畫下完美句點。阿聯酋航空綿密的飛行網絡涵蓋全球超過140個目的地，每日以A380旗艦客機執飛一班台北—杜拜直飛航班。旅客可於A380客機上體驗寧靜舒適的客艙、寬敞的座位、品嚐異國美饌與免費的特選飲品，一邊使用屢獲殊榮的 ice 機上娛樂系統欣賞超過6,500個頻道的熱門電影、電視節目、收聽Podcast，或使用機上Wi-Fi與親友們保持聯繫。商務艙旅客則可使用阿聯酋航空免費的專車接送服務，輕鬆往返住家與機場、於機上貴賓休息室結交新朋友並享用精選美酒佳釀和一系列的特調雞尾酒，或使用寶格麗專屬過夜包、換上柔軟的睡衣套裝，放鬆身心補充睡眠，舒適地展開旅程。