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▲先前公開的「2024win」，可享電視館體驗1天的序號，目前還能夠使用。（圖／翻攝Hami Video）

▲世界棒球12強賽，中華隊24日18:00冠軍賽迎戰日本隊。（圖／NOWnews社群中心）

2024年世界棒球12強賽中華隊締造歷史，首度闖入冠軍賽，將挑戰目前在國際賽27連勝的不敗王者日本武士隊。由於恰逢假日，許多民眾都打算打開手機、電腦觀賽，但4強超級循環賽Hami Video已經沒有提供免費直播，但是卻還有免費體驗1天的序號能使用，記者也稍早也實測還能使用，現在兌換就能看到台、日最終決戰！回顧本次12強賽，中華隊在陣容出爐的當下，就備受球迷們的質疑，直到預賽以4勝1敗闖出B組，又在超級循環賽擊敗美國，並靠著投手群優異表現，以TQB（對戰優質率）最佳的成績，順利晉級金牌戰，將與日本爭奪本次12強的冠軍殊榮。不過從超級循環賽開始之後，Hami Video就沒有再度提供低畫質免費直播，但先前推出的，可享電視館體驗1天的序號，也能拿來觀賞台日大戰總冠軍賽，記者在今（24）日下午1點實測，序號一直到現在都還能兌換，只要在網頁上登入後，在設定處的，即可免費觀看24小時，也能在晚上直接觀看台日最終決賽，讓我們一起在螢幕前為台灣英雄們應援打氣。