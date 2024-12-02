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▲薇閣精品旅館新竹館確定將在2024年底結束營業。（圖／翻攝薇閣新竹館臉書）

自2007年開幕的薇閣精品旅館新竹館，今（2）日稍早宣布將在2024年12月底熄燈，結束17年來的營運，消息曝光也立刻引發大批在地人、老顧客不捨喊「謝謝照顧」。薇閣精品旅館新竹館在2007年盛大開幕，當時位置選在新竹地院對面，因此一度成為話題焦點，到了2020年新冠疫情肆虐時，薇閣新竹館也一度撐不下去，打算在2020年9月15日結束營業，但最終地主願意給予租金優惠，讓薇閣度過當下難關，因此新竹館又一路營運至今。怎料今（2）日薇閣精品旅館新竹館時隔4年再次發出「結束營業公告」，感謝每一位支持的顧客，謝謝陪伴走過無數歲月，宣布「薇閣新竹館將於12月底熄燈，全體同仁致上深深一鞠躬」。奢華精品房等房型都至少占地40坪，還有附設卡拉OK、SPA溫泉設備、蒸汽浴等設施，因此成為許多民眾跨年、集團出遊過夜的好去處。不少常客、在地人看完後也紛紛無奈表示，「曾經的照顧，我也謝謝薇閣」、「還沒再去一次要熄燈了」、「沒有牛肉麵好吃了」、「趕快糾最後一團去唱歌了」。在薇閣新竹館確定於2024年底熄燈之後，薇閣的經營版圖也將正式退守台北市，剩下起家的林森館與大直館還會繼續營運。