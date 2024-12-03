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▲承億酒店24樓全新「鰗同燒肉夜食 - 胡同燒肉15店」開幕，並推出優惠，高雄人只要消費即贈牛肋條或去骨雞腿肉（二擇一）。（圖／承億酒店提供）

▲顧客於胡同、胡同裏與一牛楽門店消費滿3,000元，即可挑戰「20秒準點免單」，只要按下碼表停在「0:20 00」一瞬間，即可享受全桌消費免單。（圖／橘焱胡同集團提供）

▲高雄晶英國際行館內的Ukai-tei Kaohsiung，包含Ukai-tei鐵板燒、Grill Ukai西餐、Ukai Kaiseki懷石等，全新菜單登場，圖為Ukai-tei鐵板燒的「鮑魚 干貝 番紅花湯品」。（圖／高雄晶英提供）

承億酒店24樓迎接「鰗同燒肉夜食 - 胡同燒肉15店」進駐，推出開幕優惠，高雄人只要到餐廳消費時出示證件，即贈牛肋條或去骨雞腿肉（二擇一），且餐廳就在全台最美高空懸挑無邊際透明泳池旁，能一邊享用美食一邊欣賞風景。而橘焱胡同集團迎接20週年慶，也推出多項優惠，像是玩按碼表能有機會拼整桌都免費，還有20道精選料理有20%的限時優惠。承億酒店攜手胡同燒肉在酒店24樓的泳池畔，推出全新「鰗同燒肉夜食 - 胡同燒肉15店」，昨（2）日起正式開幕，餐廳就在全台唯一高空懸挑無邊際透明泳池旁。為了慶祝承億酒店24樓全新「鰗同燒肉夜食 - 胡同燒肉15店」開幕，祭出優惠，即日起至12月20日，高雄人只要出示身分證，消費即贈牛肋條或去骨雞腿肉（二擇一）。此外，橘焱胡同集團迎接20週年慶，推出即日起至2025年1月1日，推出多項優惠：凡 2005年出生的顧客，活動期間至胡同燒肉、胡同裏、星胡同與一牛楽消費並出示身份證件，即可獲贈一份特別的「肉盤生日蛋糕」。顧客於胡同、胡同裏與一牛楽門店消費滿3,000元，即可挑戰「20秒準點免單」，只要按下碼表停在「0:20 00」一瞬間，即可享受全桌消費免單，每消費滿3,000元可獲得一次挑戰機會，滿6,000元有兩次，超過12,000元最多可挑戰四次。集團旗下四大燒肉品牌，包含胡同、胡同裏、星胡同與一牛楽，即日起至2025年1月1日共推出20道經典精選料理，每道料理均享有20%的限時優惠，四大品牌各具特色。同樣在高雄的飯店高雄晶英國際行館內的Ukai-tei Kaohsiung，包含Ukai-tei鐵板燒、Grill Ukai西餐、Ukai Kaiseki懷石等，全新菜單也登場，匯聚日、法料理的美學與技藝，由行政主廚今村高尚精選時鮮漁產與頂級肉品，透過卓越的火候掌控與創意呈現，打造溫暖濃郁的團圓滋味。其中的Ukai-tei鐵板燒，新菜單就有「日本蕪菁 黑松露」，以整顆蕪菁包裹橄欖油與鹽後烤製，保留其天然甜味與水分並呈現鬆軟口感。上桌時現刨新鮮黑松露，並淋上黑松露油與黑松露鹽，入口香氣濃郁。還有「鮑魚 干貝 番紅花湯品」，是將鮮嫩的鮑魚、蛤蠣和干貝經過鐵板高溫處理，再澆上以風乾番茄、黑橄欖、橄欖油和蛤蠣高湯熬製的湯底，湯面看似澄清，卻散發出濃郁的海鮮風味。