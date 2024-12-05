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▲滾BAR的設計靈魂來自知名的究方社設計師方序中，數位視覺則由叁式設計打造，燈光設計則由瓦豆主導。（圖／台中勤美洲際提供）

▲滾BAR的VIP 包廂設有高端影音設備，且將天花板設計如同星空般閃爍，營造出如置身宇宙的派對氛圍。（圖／台中勤美洲際提供）

▲滾BAR也將提供各式創意調酒，標榜以當地新鮮食材與特選烈酒完美結合。（圖／台中勤美洲際提供）

▲「STAR HUTONG 星胡同」由橘焱胡同集團攜手星宇航空，打造出一個富有未來感且充滿異國風情的用餐環境。（圖／胡同燒肉提供）

臺中勤美洲際酒店11月初開始面客後，飯店內餐廳也逐一開幕，像是5樓的全新概念運動酒吧「滾BAR (Rolling Bar)」，融合彈珠台、保齡球館元素，欲重現當年「春天保齡球館」榮景，似乎就是要喚醒老台中人的記憶。整間Bar既復古又新潮，可獨自來靜靜地飲酒也可多中來熱鬧歡聚。訴求這裡不僅是運動與時尚的完美結合，更是奢華與創意的激情碰撞。「滾BAR (Rolling Bar)」的設計靈魂來自知名的究方社設計師方序中，他以兒時彈珠台為靈感，打造出藝術感空間，讓復古與未來主義交織。方序中還巧妙融入場地的歷史記憶。滾BAR所在位置，曾是老臺中人記憶中的「春天保齡球館」，是當年少數提供運動與社交場所的空間，方序中將這段時光凝縮於設計中，喚起熟悉感，也賦予空間全新的情感層次。滾BAR的數位視覺由叁式設計打造，燈光設計則由瓦豆團隊主導，讓視覺震撼升級為多元互動體驗，當一踏入酒吧，即刻進入一個超越時空的平行宇宙。這裡擁有臺中夜生活中絕無僅有的運動設施，包括專業保齡球道、手足足球台、飛鏢機和桌上冰球等，充滿動感的趣味元。勤美集團生活創新事業部副總何承育表示：「滾BAR是一個奇幻的空間，將室內與室外、復古與未來完美結合。白天充滿綠意，夜晚則轉化為音樂與燈光交織的舞台。這裡無論是一人小酌，抑或老友相聚、結交新朋友，都是令人放鬆的理想場所。」滾BAR融入臺灣、日本、韓國夜生活元素的亞洲高級運動酒吧氛圍，並備有VIP包廂，配備高端影音設備。創意調酒標榜以當地新鮮食材與特選烈酒完美結合，呈現層次分明的風味，再搭配精緻料理與甜點。每週活動包含周三仕女夜，為女性賓客打造專屬狂歡，周六狂熱夜則將讓節奏達到巔峰，另有每月的 DJ 主持派對等。至於台北的潮吧，則有位在大巨蛋一樓的星胡同，是由橘焱胡同集團與星宇航空、VG TAIPEI共同打造的全球首家航空主題之燒肉餐酒料理餐廳，將機艙體驗結合燒肉的美味堅持和 VG TAIPEI 的創新思維，提供跨國界的主題套餐。此次因應今（5）日開跑的周杰倫演唱會，即日起至12月8日的宵夜場時段22:00~00:00，還推出期間限定雙人分享餐，菜色包含石狩鮭魚味噌湯、旬沙拉、仁當咖哩、燒肉拼盤、蔬菜拼盤等。