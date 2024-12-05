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▲廚具在正常使用情況下的壽命平均在10到15年，但也會因環境及使用習慣而增減年限。（示意圖／翻攝Pixabay）

▲石英石檯面表面硬度高，耐刮耐用，不容易吃色。（圖／記者徐銘穗攝）

歲末年終，你是不是也想翻新家中裝潢？信義房屋旗下平台信義居家內部數據顯示，廚房是大家公認最優先翻新的空間之一，提出翻新的4大關鍵考量，包含櫥櫃動線須考量空間規劃、挑選檯面材質考慮質感最佳或CP值、建議選擇知名品牌、以及慎選施工廠商，才能讓裝潢費用花在刀口上，錢不會白花。廚具在正常使用情況下的壽命平均在10到15年，但也會因環境及使用習慣增減。信義居家指出，可先從廚具功能及外觀的折舊進行評估，例如潮濕或日曬嚴重的環境，像是水槽下方櫃體因漏水導致板材吸水膨脹、結構受損甚至塌陷等櫃體的損壞，建議應整套更換。另外，若廚具設備款式過於老舊，且已無法找到替代零件，也是可以換新的時機。廚房的款式與動線設計直接影響到平日使用，廚具的款式跟家中格局有關，一般建案或早期公寓的配置以一字型最多，依次是L型。ㄇ字型與中島型通常是設計師所另外規劃。信義居家建議，若要重新規劃櫥櫃動線時應充分考量廚房甚至整體家居空間的佈局，確保每個角落都能高效利用，又能維持居家的整體風格目前人造石是比較廣泛使用的材質，因為價格實惠，完工質感不錯，CP值高；然而若對品質有要求，價格也非首要考量，則最推薦石英石檯面。石英石檯面質感佳、表面硬度高，耐刮耐用，亦不容易吃色，但缺點是如果檯面尺度較長或是L型、ㄇ字型的石英石檯面，很難完全沒有接痕、又因價格落差空間大，實際上還是得看消費者的實際考量。選購廚具時，建議選擇知名品牌，不僅產品品質有保障，更有機會享受享受完善的售後服務。一站式的居家服務平台提供從空間規劃、裝潢設計及清潔維護等各種嚴選服務，售後服務安心有保障，更能提供消費者完善而專業的服務。最後，信義居家指出，許多消費者選在年前進行廚房翻新，都希望趕在農曆年前完工，不過，廚房翻新工程從確認設計圖面、報價，一直到工廠備料生產需約10到15個工作天，裝潢工程則視規模大小而定，建議消費者在希望完工前的1.5~2個月完成廠商預約，才能以嶄新空間迎接新的一年。