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冬季是草莓的產季，每年的這個時候，能見到一顆顆鮮紅飽滿的草莓，散發著誘人的香氣，其酸甜的口感更是受到各年齡層的喜愛。但是專業營養師高敏敏建議民眾在食用草莓前要格外留心清洗。平常就喜愛大啖美食的高敏敏營養師表示，草莓無論是直接食用、製作甜點，還是加入沙拉中都可以增添風味，而草莓葉酸、維生素C含量高，不僅如此，草莓含有膳食纖維、高鉀含量、花青素和韖花酸。在台灣農民優秀的管理和育種技術下，源自溫帶地區的草莓已被馴化適應台灣本地氣候，品種也更加多元，傳統酸香的香水草莓、軟嫩甜蜜的豐香，到奪人眼球的粉色草莓、白草莓一應俱全。如最常見的香水草莓源自其濃郁的香氣和結實的質地著稱，常用於甜點製作，單吃肉質脆彈，酸甜適中，咀嚼時可感受到草莓籽的口感；而粉色草莓口感軟嫩，幾乎無酸味，帶有淡淡的甜瓜或水蜜桃香，宛如夢幻般的少女心。白草莓則以其晶瑩剔透的外觀和溫潤的香草奶油香氣著稱，口感細緻，彷彿一款精緻的甜品。此外，高敏敏營養師也與大家分享如何清洗草莓，先將草莓浸泡在清水約3到5分鐘，接著以流動的清水反覆沖洗草莓，食用前應切除草莓的蒂頭及其已產生腐壞的部位，高敏敏營養師建議大家水果應多加留意、仔細清洗，也能夠更加安心地享用水果的美味。