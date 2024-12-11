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▲聖誕大餐做這道，「蒜味油封草蝦」食譜做法快筆記。（圖／普橘島提供）

▲《天堂秘廚–揭開52道料理職人的獨家原創秘笈》。（圖／台灣角川）

平安夜、聖誕節、跨年夜就要到來，沒訂餐廳過節，在家也能自行料理一頓儀式感十足的大餐，橘子集團有「最狂員餐」之稱的普橘島，分享「蒜味油封草蝦」食譜做法，氛圍拉滿又美味。普橘島也推出《天堂秘廚》食譜書，揭曉52道料理職人的原創祕笈。草蝦6隻、杏鮑菇150克、蒜頭3瓣、黑橄欖3顆、初榨橄欖油120毫升、匈牙利紅椒粉20克、新鮮巴西利葉10克、鹽巴黑胡椒適量1、 將杏鮑菇切滾刀大小、蒜頭切片、黑橄欖對切、巴西利葉切碎備用。2、 將其中5隻草蝦去頭、去殼，留1隻去殼留頭做裝飾備用。3、 取一煎鍋熱油，將杏鮑菇煎至7~8分熟後起鍋調味備用。4、 取一深鍋倒入橄欖油，開小火把蝦頭及帶頭蝦子煸香，加入其餘的蝦子煮至7~8分熟加入蒜頭、杏鮑菇，散發蒜香再加入鹽巴、胡椒調味。5、 起鍋前加入黑橄欖、匈牙利紅椒粉、巴西利葉碎攪拌，盛盤並將蝦頭取出即完成。❗貼心小建議：可搭配新鮮法棍麵包沾著吃，剩餘的油也不要倒掉，可做拌麵、炒蛋等等料理唷！集結熱忱又勇於挑戰的廚師、創造多元料理，展現自身創意的舞台！作者：普橘島定價：490元出版日期：2023年12月11日