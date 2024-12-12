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國際足球總會（FIFA）在今正式確認，並宣布沙烏地阿拉伯將成為2034年，男子足球世界盃主辦國，這將是繼2022年卡達後，世界盃第2度在中東舉辦。此外FIFA也在今透露2030年世界盃將由西班牙、葡萄牙與摩洛哥一同舉辦。但隨著阿拉伯將舉辦的消息一出，卻引來國際人權組織的擔憂。國際足總主席Gianni Infantino，近日在蘇黎世主持的國際網路線上會議中指出，「2034年只有沙烏地阿拉伯報名舉辦，在經過211個會員國投票後，將確定由沙烏地阿拉伯舉辦。」主席Infantino則說道：「我完全相信阿拉伯，他能夠解決籌備過程中，遭遇到的所有問題，並舉辦一屆滿組全球球迷期待的世界盃。」對於將首度舉辦世界盃，沙烏地阿拉伯王儲Mohammed bin Salman表示，「我們期待利用我們的優勢和能力，為世界各地的足球迷帶來歡樂，舉辦一場前所未有的國際足聯世界盃。」雖然外界預期2034年將由沙烏地阿拉伯舉辦，但根據外媒《Time》在受訪國際特赦組織勞工權利和體育部負責人Steve Cockburn透露，「FIFA在沒有充分確認人權保護的情況下，貿然讓阿拉伯舉辦世界盃，這將使得更多人生命受到危險，工人將遭受到業者剝削、甚至導致死亡。」