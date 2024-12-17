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▲歐德「桃園概念館」的啟用，帶來嶄新多元的產品與服務，透過明亮、年輕充滿科技感設計，提供消費者獨特而豐富的生活體驗。（圖／業者提供）

▲歐德集團董事長陳國都(左) 親自為桃園市副市長王明鉅(右)導覽解說，期許「桃園概念館」的開幕，為地方產業注入新活力。（圖／業者提供）

▲在體壇表現亮眼的羽球國手宋碩芸(右)，也是歐德愛用者，受邀出席「桃園概念館」開幕活動，與歐德集團總經理陳國甫(左)開心合影。（圖／業者提供）

▲榮獲2024超級300系列德國海洛羽球公開賽，勇奪女雙冠軍的宋碩芸，受邀擔任歐德「桃園概念館」一日店長，分享新家裝潢的美好。（圖／業者提供）

台灣家居業領導品牌歐德集團，秉持「生活從想法開始」的理念，為消費者量身打造居家美學與創新體驗。歐德桃園店深耕桃園近30年，成為桃園市民熟悉且信賴的家居品牌，順應城市發展與消費者需求，將桃園店遷址至中路特區，於12月15日盛大開幕「桃園概念館」，吸引各界貴賓蒞臨祝賀。桃園市副市長王明鉅在開幕活動中表示，桃園正處於快速成長階段，十年來人口成長近30萬人，尤其在交通建設上具備優勢，包括 5條國道路網、國際機場以及持續推動的捷運，相信隨著桃園的成長，歐德傢俱一定會有更好的發展。桃園市經濟發展局局長張誠指出，歐德集團作為台灣客製化系統家具的領導品牌，於今年 6 月宣布投資 33 億元在沙崙產業園區設立新廠，計劃擴增產能並建立國際物流中心，為地方產業注入新活力帶動經濟成長。「桃園概念館」建築外觀採立方體設計，內外以白色元素營造簡潔氛圍；一樓結合自然光影與植物共生設計，二樓設有開放式中央島檯展示大型色板，三樓展示多元空間配置與智能燈光，完美融合美學與實用性，帶來沉浸式體驗。歐德桃園概念館的啟用，象徵著歐德集團在家居創新領域又一突破，不僅帶來更嶄新多元的產品與服務，透過明亮、年輕充滿科技感設計詮釋現代家居美學，提供消費者獨特而豐富的生活體驗。歐德集團董事長陳國都表示：「桃園概念館是歐德集團的全新里程碑，期待與即將落成的國際物流中心，與桃園市民一起開啟全新篇章」。開幕當天賓客雲集: 包括桃園市議會副議長李曉鐘、市議員黃家齊、桃園市政府經發局長張誠、臺中市政府消防局長孫福佑、台灣商業總會理事長蔡國洲、中華經濟區域戰略發展協會創會理事長王調軍、副理事長鄭再興、羽球國手宋碩芸等均一同出席活動。宋碩芸在體壇表現亮眼，2024年11月在超級300系列德國海洛公開賽，勇奪女雙首座超級系列賽冠軍，身為歐德愛用者的她，比賽回家後最喜歡待在歐德為她規劃的家。慶祝桃園概念館盛大開幕，搭配「歐德好水濾水器上市慶」，自即日起至2025/1/31，凡消費滿30萬，即贈「歐德好水濾水器」一組。