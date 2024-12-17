你吃洋芋片是「手拿派」還是「工具派」？全聯不少飲料零食都經常推出贈品促銷吸引買氣。一名網友發現，全聯一款洋芋片現在推出隨袋送被封為「不沾手神器」的卡娜赫拉洋芋片夾，有粉紅兔兔和白色P助兩款式，一票狂問「哪家門市有？」，但也有過來人抖出致命缺點，「塑膠油油的容易洗不乾淨」，直言：「筷子比較好用！」
原PO在臉書「我愛全聯-好物老實説」公開社團發文，分享無意間發現全聯一款洋芋片2入袋裝版，隨包裝附贈洋芋片夾，大讚：「用夾子吃洋芋片也不會真的滿手都是，可愛又實用」。
貼文引發討論，不少人被燒掉，狂問「哪家門市有？」但也有用過洋芋片「不沾手神器」的過來人搖頭，點出缺點包含塑膠製夾子油油的容易洗不乾淨、長度不夠、底部較小塊的洋芋片不好夾等，吃洋芋片不喜歡沾手的人都說筷子更好用，也有人用烤肉夾、甚至手扒雞手套吃洋芋片，「邊吃邊玩電動，不沾手、不沾遙控挺好的」。
不過卻有另外一派非常不認同，認為吃零食就是要用手拿才對味，吃完還要吸一吸指頭最道地，直批「蛤！吃零食還怕手髒嗎？那吃炸雞、披薩咧？還不是照用手拿著才覺得好吃」、「幾年前出過這玩意我們也有買，用了一次發現雙手最好用」。
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貼文引發討論，不少人被燒掉，狂問「哪家門市有？」但也有用過洋芋片「不沾手神器」的過來人搖頭，點出缺點包含塑膠製夾子油油的容易洗不乾淨、長度不夠、底部較小塊的洋芋片不好夾等，吃洋芋片不喜歡沾手的人都說筷子更好用，也有人用烤肉夾、甚至手扒雞手套吃洋芋片，「邊吃邊玩電動，不沾手、不沾遙控挺好的」。
不過卻有另外一派非常不認同，認為吃零食就是要用手拿才對味，吃完還要吸一吸指頭最道地，直批「蛤！吃零食還怕手髒嗎？那吃炸雞、披薩咧？還不是照用手拿著才覺得好吃」、「幾年前出過這玩意我們也有買，用了一次發現雙手最好用」。