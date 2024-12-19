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中信兄弟外野手詹子賢在2024球季結束後行使自由球員權利（FA），引起中華職棒多支球隊的關注，其中台鋼雄鷹更是開出5年高薪合約積極爭取。然而，經過數日深思熟慮，詹子賢傳做出選擇續留母隊中信兄弟的決定，婉拒台鋼高薪邀約。針對詹子賢決定留隊的消息，中信兄弟球團先前表示：「一切尊重詹子賢的決定，目前仍持續與其經紀團隊進行雙方合約細節上的密切討論。球團有信心在經過長時間討論後，能與詹子賢共同尋求最佳結果，期待能盡快對外公告好消息。」作為中信兄弟的看板球星，詹子賢從2017年奪得年度新人王後便持續展現穩定的戰力，期間榮獲多項榮譽，包括兩次外野金手套、台灣大賽MVP等殊榮。面對台鋼雄鷹的高額邀約，詹子賢是否轉戰高雄，引起球迷關注。據了解，台鋼雄鷹為搶下詹子賢，開出平均月薪80萬以上的5年長約，尤其詹子賢出生於臺南，符合球隊「網羅南部選手」的策略。同時，作為聯盟新軍的台鋼雄鷹認為，若詹子賢能夠穩定出賽，長打能力將有效提升球隊打擊火力。不過，中信兄弟同樣展現高度誠意，據悉亦提出類似的5年合約條件，詹子賢的經紀公司也證實，經過與家人深度討論後，他最終選擇留在熟悉的環境中，繼續為中信兄弟效力。