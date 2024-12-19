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花蓮縣長徐榛蔚於12月17日率領青年創業參訪團，前往福岡的Fukuoka Growth Next（FGN）孵化器及福岡地域戰略推進協議會（FDC），就創新創業生態建設與產業合作進行深入交流，於今(19)日返台。此次訪問，目的是借鑒福岡在創業支持及利害關係人協作模式上的成功經驗，為花蓮的地方創生與青年創業提供新啟發。徐縣長表示，花蓮目前正積極推動新創扶植政策，包括設立創業輔導中心、引進創投資源及提供創業補助。她希望未來花蓮能於FGN設立據點，幫助花蓮新創團隊與國際市場接軌。FGN成立於2017年，為福岡市政府與民間企業合作建立的新創支持機構。FGN總監小野旬分享了其透過政策支持及國際資源整合，成功協助500多家新創企業融資超過400億日圓的案例。徐縣長率團拜訪了FDC，該組織成立於2011年，透過產學官民合作，成功推動福岡成為「全球創業與就業創造特區」。福岡地域戰略推進協議會(FDC)事務局次長柏木浩志指出，FDC整合了240多個成員，包括九州大學與多家跨國企業，共同規劃與執行地方發展策略。徐縣長表示，花蓮於今年加入美國麻省理工學院的MIT REAP計畫，將以此為契機，參考FDC的經驗，進一步整合資源，檢討鬆綁不合時宜法規，推動地方經濟創新。徐縣長在交流中表示，花蓮擁有得天獨厚的自然資源與多元文化背景，是推動永續創新的理想基地。她特別提到，此次隨行的青年創業代表中，已有企業成功在九州與東京設立分公司，而其他團員也對進軍日本市場充滿期待，藉此行積極諮詢拓展業務版圖的相關事宜。對此，徐縣長期望未來能開設台日兩地的創業辦事窗口，讓新創事業能順利落地，並促進雙邊資源對接。特別是針對青年創業者，徐縣長呼籲日方能加強支持，協助花蓮的年輕創業家進入日本市場，推動兩地共榮發展。最後，徐縣長也邀請FGN與FDC的夥伴前往花蓮，親身體驗其自然山海魅力及創新潛力，共同探討未來合作的更多可能性。此次參訪花蓮青年與日方交流熱絡，為花蓮的新創產業注入新動能，也為深化台日地方合作建立了堅實基礎。