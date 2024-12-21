我是廣告 請繼續往下閱讀

許多人到前往歐洲，會到杜拜機場轉機， 也有許多人都說「自己去過杜拜」，但大部分「只去過杜拜國際機場」，為此，加利利旅行社抓準商機，首創「歐洲順路玩杜拜」，真正入住杜拜一晚，還可搭乘業界頂尖的阿聯酋航空，雙點進出、全程不走回頭路。包括奧捷、德瑞、南法、義大利等，玩完歐洲回程加碼中東，預算也不用擔心超標，每人團費最多18萬元有找。「歐洲順路玩杜拜」團費大約是市場上歐洲11日、12日的價格，加上暢遊及入住杜拜一晚，每人團費介於14萬2900元至17萬9900元之間，特別適合新婚蜜月、小資上班族，行程包括全球第一高樓哈里發塔、可容納4萬人的阿布達比大清真寺、2022年開幕的新景點「未來博物館」，以及杜拜購物中心、朱美拉市集等，還有吉普車衝沙、沙漠夕陽、沙漠營地BBQ等體驗，都將成為這趟旅程的經典Ending。加利利旅行社表示，透過雙點進出優勢，挑戰德瑞旅遊市場最短車程，蘇黎世進、慕尼黑出，順路玩杜拜，免去長途跋涉之苦。且相較市面上其他行程幾乎每天都要換飯店，加利利旅行社安排少女峰區與策馬特飯店，各連泊2晚。還有南法，尼斯進、巴黎出，一樣順路玩杜拜，旅程將走訪蔚藍海岸、普羅旺斯，嚴選南法最精華的山海藝城，以葡萄酒鄉畫下完美句點。巴黎市中心連泊3晚，細細品味浪漫花都，時間超充裕。最後是義大利，北邊的米蘭進、南邊的羅馬出，直奔杜拜，不僅造訪經典4大城：米蘭、威尼斯、佛羅倫斯、羅馬，看完龐貝千年古城，再看中東新興亮點。