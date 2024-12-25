香港天王「華仔」劉德華叱吒演藝圈多年，靠的不僅是身為藝人的專業及能力，更以謙卑態度及好脾氣深獲業內好評，怎料最近劉德華與杜汶澤過往恩怨浮上檯面，他倆因稅金興建人工島理念不合鬧翻，杜汶澤還暴氣譙華仔「跟姓劉的勢不兩立」，讓好脾氣的劉德華相當無奈。對此，《NOWnews今日新聞》又挖出過去劉德華與女星陳少霞不合傳聞，起初劉德華砸重金培育陳少霞，一出道即當紅，曾被視為「劉德華的唯一女徒弟」，沒想到演變到最後竟害劉德華破產，讓性格溫和的劉德華罕見公開動怒喊：「不想再提這個人！」
劉德華力捧陳少霞 慘遭背叛關係破裂
陳少霞出道時憑藉清純臉蛋與自然甜美的笑容，被張艾嘉、劉德華挖掘，1993年一出道即與梁朝偉合演電影《哥哥的情人》，之後加入劉德華的娛樂公司，由他提攜著陳少霞出演《天與地》女主角，兩人在戲中飾演夫妻檔，戲份激盪出精湛火花，也讓陳少霞瞬間躍升香港一線女演員，堪稱許多女星夢寐以求的事，豈料沒多久，陳少霞被TVB電視台重金挖角，決定離開劉德華的公司，使得劉德華為她所投資的資金一夕泡湯，公司最後經營不善而破產，進而傳出劉德華與陳少霞關係破裂，再也不同台。
背叛劉德華 陳少霞近年近況曝光
劉德華往後屢屢被問到該事件，曾有一次受不了罕見變臉說：「不想再提這個人！」兩人產生過節詳細內容他也不願回應，反觀陳少霞加入新公司後只能演配角，事業一直未見起色，於是在2000年淡出幕前，隨後和一名澳洲籍華裔男友結婚，婚後育有兩女，過起少奶奶奢華生活，不過遺憾的是，其丈夫2012年因病過世，陳少霞陷入低潮，直到2016年才再度和身價32億的「中國法拉利之父」李文輝再婚，並育有三子，如今過上富商豪門的生活，鮮少在螢光幕前露面。
時隔多年，劉德華儼然展現大方氣度，2016年和陳少霞在香港派對中相遇，並曬出兩人相擁合照，他倆相隔10幾年首次破冰合體，女方事後在微博寫下：「我一直不會說話！謠言止於智者！他一直很疼我！我只是不想說。」看來雙方已盡釋前嫌，粉碎外界不和謠言，證實兩人關係重修舊好，毫不在意外界流言蜚語。
▲陳少霞（右）與劉德華（左）合影破除不合傳言，證實兩人關係重修舊好，毫不在意外界流言蜚語。（圖／翻攝自微博）
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陳少霞出道時憑藉清純臉蛋與自然甜美的笑容，被張艾嘉、劉德華挖掘，1993年一出道即與梁朝偉合演電影《哥哥的情人》，之後加入劉德華的娛樂公司，由他提攜著陳少霞出演《天與地》女主角，兩人在戲中飾演夫妻檔，戲份激盪出精湛火花，也讓陳少霞瞬間躍升香港一線女演員，堪稱許多女星夢寐以求的事，豈料沒多久，陳少霞被TVB電視台重金挖角，決定離開劉德華的公司，使得劉德華為她所投資的資金一夕泡湯，公司最後經營不善而破產，進而傳出劉德華與陳少霞關係破裂，再也不同台。
背叛劉德華 陳少霞近年近況曝光
劉德華往後屢屢被問到該事件，曾有一次受不了罕見變臉說：「不想再提這個人！」兩人產生過節詳細內容他也不願回應，反觀陳少霞加入新公司後只能演配角，事業一直未見起色，於是在2000年淡出幕前，隨後和一名澳洲籍華裔男友結婚，婚後育有兩女，過起少奶奶奢華生活，不過遺憾的是，其丈夫2012年因病過世，陳少霞陷入低潮，直到2016年才再度和身價32億的「中國法拉利之父」李文輝再婚，並育有三子，如今過上富商豪門的生活，鮮少在螢光幕前露面。
時隔多年，劉德華儼然展現大方氣度，2016年和陳少霞在香港派對中相遇，並曬出兩人相擁合照，他倆相隔10幾年首次破冰合體，女方事後在微博寫下：「我一直不會說話！謠言止於智者！他一直很疼我！我只是不想說。」看來雙方已盡釋前嫌，粉碎外界不和謠言，證實兩人關係重修舊好，毫不在意外界流言蜚語。
▲陳少霞（右）與劉德華（左）合影破除不合傳言，證實兩人關係重修舊好，毫不在意外界流言蜚語。（圖／翻攝自微博）