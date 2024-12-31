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▲李多慧（右1）及林襄（左2）以粉紅色兩截式洋裝登上台北跨年，帶來火辣狂震舞展現高超舞蹈實力。（圖／NOWnews攝影中心）





▲李多慧（右1）、林襄（左2）帶來火辣狂震舞，畫面讓台下觀眾嗨爆。（圖／NOWnews攝影中心）

2025「臺北最High新年城」跨年晚會今（31）日晚間7時盛大開場，邀請林襄、韓國啦啦隊女神李多慧、Apink及TRASH等17組歌手及樂團輪番登台表演，稍早開場由啦啦隊女神李多慧及林襄領軍的「Dragon Beauties」熱力開場，為晚會揭開序幕，眾人穿著粉紅色兩截式洋裝登台，緊緻上衣搭配極短裙超級火辣，獻上狂震舞險些讓上衣掉下來，畫面讓台下觀眾看得興奮不已。李多慧及林襄領軍的「Dragon Beauties」熱力開場，小龍女們啦啦隊馬上帶來〈愛的奇蹟〉甜蜜開場，眾人一身粉色兩截式洋裝相當性感，當李多慧跳到與DJ RAYRAY合作的EDM舞曲〈PICK IT U〉時，站在舞台中央帶來一段熱舞，狂震上半身緊身上衣險包不住豐滿上圍，搭配閃電蜜臀一邊搖擺，極短裙春光十分養眼，看上去畫面青春有活力，引爆台下觀眾歡呼聲不斷。表演開始前，李多慧受訪表示今年首度在台灣跨年，坦言心情很興奮：「因為去年在韓國跨年，最近也是爸媽第一次來台灣，媽媽他們會看我表演，想要帶他們去九份，還要去夜市」，而被問到近日震撼國際的濟州空難事件，李多慧面露惆悵感嘆，「看到新聞很心痛，也有搭過這一家濟州航空，沒有特別不一樣，希望不要再有類似事件發生」，表示往後搭飛機會有些擔心，不過工作仍會盡力完成。