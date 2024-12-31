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▲Energy一連串帶來三首勁歌，台下粉絲也跟著音樂節奏嗨跳。（圖／NOWnews攝影中心）

▲Energy熱力四射舞力全開，讓氛圍嗨到最高點。（圖／NOWnews攝影中心）

2025「臺北最High新年城」跨年晚會今（31）日晚間7時華麗展開序幕，邀請強力男團Energy、林襄、李多慧、戴佩妮、宇宙人、Apink、怕胖團及黃宣等17組大咖卡司登台表演，稍早Energy牛奶、阿弟、書偉、Toro及坤達五人帥氣登台，一出場帶來〈二次西遊〉熱力唱跳炸裂全場，尖叫聲四起，讓氛圍嗨到最高點。Energy一連串帶來三首勁歌〈二次西遊〉、〈Come on〉及〈放手（複合版）〉，魅力四射炸翻市府前廣場，台下粉絲也跟著音樂節奏嗨跳，現場宛如大型夜店一般，接著Energy先向眾人打招呼，並被主持人Lulu問到心情如何？書偉感性道，今年是很特別的一年，「想都沒想過」，從復出一直受到粉絲支持，非常感恩，牛奶也同樣有感而發，表示今年1月1日到今年最後一天都陪伴著大家，「謝謝大家支持，我們會繼續努力的。」Toro則貼心提醒歌迷注意安全及保暖。Energy也帶來抒情熱門歌曲〈分合〉，這首歌對於五人來說特別有意義，「等於重新定義Energy，彷彿跟重生一樣」，話還沒說完，Energy就邀請台下歌迷們暖身暖身，書偉調皮地喊：「只能說注意安全啊」，Toro也特別唸出大屏幕上的8個大字「注意安全，請勿推擠」，馬上帶來破億神曲〈星期五晚上〉，率領著大批舞群舞力全開，「全部一起來！」引爆全場最高潮！