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▲陳芳語登上桃園「燈燈燈燈！」跨年晚會，一襲潔白極短內搭洋裝披上毛絨外套，化身性感女伶獻唱〈can’t stop〉及〈愛你〉等曲目，讓歌迷聽得如癡如醉。（圖／中視提供）

▲陳芳語登上桃園「燈燈燈燈！」跨年晚會（圖／翻攝自中視新聞YouTube）

2025桃園「燈燈燈燈！」跨年晚會今（31）日晚間熱鬧登場，邀請丁噹、原子少年「Saturnday」、「ELL&s未來少女」、陳芳語、李芷婷、姜丹尼爾及小男孩樂團等17組藝人卡司輪番演出，稍早陳芳語以一身潔白極短洋裝披上毛絨外套亮相，緊身上衣僅包覆到大腿根，一轉身蜜桃臀「南半球」全見客，畫面十分養眼，同時陳芳語帶來經典夯曲〈愛你〉引起全場大合唱，引發台下觀眾尖叫聲四起。陳芳語一開場率領六名女舞者魅力熱跳，一曲〈say what〉瞬間炒熱現場氣氛，她以一襲純白洋裝出場，在身上披了一件絨毛大衣，小露白皙香肩，下半身則僅見裙底遮擋到大腿根，一轉身，鏡頭拍到下半身的豐滿蜜桃臀「南半球」就這樣掉了出來，接著，陳芳語化身性感女伶獻唱〈can’t stop〉及〈love me more〉，不時嫵媚摸著身軀，不時對著鏡頭放電，收服台下所有聽眾。陳芳語最後也帶來經典夯曲〈愛你〉，唱到盡興忘我乾脆脫下白色外套，寒風中頂著低溫秀出深V演出，讓歌迷聽得如癡如醉，而其中接受主持人小鐘、何妤玟訪問時，小鐘頻講冷笑話，何妤玟問陳芳語：「喜歡講冷笑話的男生嗎？」陳芳語直言回，「喜歡有幽默感的男生」，隨即補充「不要說謊就好」，並反問小鐘：「你會說謊嗎？不會齁？那就好！」