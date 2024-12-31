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▲楊乃文登上台北跨年，有磁性又渾厚嗓音收服全場觀眾。（圖／NOWnews攝影中心）

▲李聖傑塵封了5年的〈癡心絕對〉，終於解封獻給2025年的台北跨年。（圖／NOWnews攝影中心）

2025「臺北最High新年城」跨年晚會今（31）日晚間熱鬧登場，邀請林襄、李多慧、戴佩妮、宇宙人Apink、李聖傑及TRASH等重量級卡司輪番演出，稍早「搖滾女王」楊乃文帥氣上場，一出場氣勢不凡，一曲〈A Dream of Bonnie and Clyde〉帶領台下觀眾嗨起來，這是她睽違18年站上「臺北最High新年城」的舞台，搖滾曲風及魅惑嗓音瞬間迷倒全場，誰能抵擋楊乃文的魅力。楊乃文再次回到台北跨年，大放送嗨唱5首經典曲目，毫無冷場演出大受好評，她也興奮在台上喊：「大家好！希望大家今天玩得開心，有個非常美好的2025！」同時也帶來〈Monster〉、〈Flow〉及〈說不出口〉熱門曲，有磁性又渾厚嗓音，搭配上抒情搖滾及重金屬曲風的歌曲，完全懾服在楊乃文的演出，到了〈星星堆滿天〉一曲全場萬人跟著搖起來，場面十分熱鬧。情歌王子李聖傑也登上舞台，2019年在高雄的演唱會上唱了第9999次〈痴心絕對〉，這首歌被他塵封了5年，終於解封獻給2025年的台北跨年，他表示今晚是一個很重要的場合，因此才決定將這首歌重新演唱，當場也帶來〈手放開〉、〈你那麼愛他〉、〈眼底星空〉等熱門曲，最後也邀請全場眾人一起合唱〈癡心絕對〉，動聽場面令人又驚又喜。