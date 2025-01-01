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▲李俊昊在台上喊話觀眾：「希望所有人都可以健康，發生充滿幸福快樂的事情。」（圖／翻攝自TVBS）

▲Energy登上「臺北最High新年城」跨年晚會，熱力四射舞力全開，引爆台下尖叫聲四起，讓氛圍嗨到最高點。（圖／NOWnews攝影中心）

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日前韓國濟州航空發生重大事故造成179死2傷，是全球6年來最慘重空難，事件引發全球關注，而韓國各界也紛紛發起悼念追思，而恰逢來台跨年演出的2PM李俊昊及女團「Apink」也不例外，李俊昊首度來到台南陪伴民眾跨年，一身全黑西裝帥氣登場，胸前別上黑色絲帶特別顯眼，而在臺北最High新年城演出的Apink服裝也以黑白色系為搭配，胸前一樣別上黑色絲帶，以表濟州航空失事的哀悼之意，足見韓國當地敬愛精神。李俊昊昨（31）晚稍早登上「台南好young跨年晚會」，他以一身帥氣、典雅的全黑西套裝亮相，外套上嵌有幾排水鑽點綴，當他隻身從舞台中央升起，俊俏外型與出眾氣質秒征服台下迷妹，他登場就帶來自創曲〈Nobody Else〉，爾後又邊唱邊跳〈Can I〉，舞群一致都穿著全黑，再仔細一看眾人胸前都別有黑色絲帶，看來是以表濟州航空的哀悼之意。李俊昊在台上受訪表示，「這是我第一次來，聽到粉絲大聲地歡呼真的覺得很開心」，被問及有無對新年年的期許，他誠懇地說：「希望所有人都可以健康，發生充滿幸福快樂的事情」，最後也向台下粉絲告白喊話，「2024年只剩一點點時間，今年如果有沒辦法實現的願望沒關係，希望2025年大家都可以繼續完成，謝謝大家跟我一起度過，希望可以盡快再見面。」臺北最High新年城則邀來Apink火熱演出，四位成員朴初瓏、尹普美、金南珠、吳夏榮一連嗨唱5首歌，表演多首知名夯曲〈I'm so sick〉、〈덤더럼 （Dumhdurum）〉及〈DND〉，而身上服裝以黑白色系為整體風格，極短褲裙辣秀白皙腿根，此外，她們的衣服上胸前位置也別上黑色絲帶為罹難者哀悼，接著Apink帶來〈Mr.Chu〉與〈LUV〉，掀起全場最高潮。