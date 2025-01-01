《魷魚遊戲2》才剛上線，Netflix今（1）日宣布好消息，正式官宣《魷魚遊戲3》今年開播，同時附上機器娃娃英熙、哲秀的合照，彷彿2025「元旦情侶」引發滿滿話題。
《魷魚遊戲3》官宣2025開播 英熙、哲秀當首波視覺海報
Netflix在元旦表示：「童心的遊戲尚未結束。《魷魚遊戲》第三季，2025年公開。」而第一波視覺海報，就是英熙娃娃以及外傳的「男友哲秀」，預告中，2人先是互看，在一同望向前方，準備大開殺戒。
事實上，官方今年6月就曾透露，「英熙」的男友「哲秀」有望現身，2人身影也出現在《魷魚遊戲2》結尾的8秒裡！彩蛋中，謝幕文字跑完後，編號96（李碩 飾）、編號100林正大（宋永彰 飾），以及編號353等人，走在英熙娃娃的後面，隨後英熙跟男友哲秀四目相望，此遊戲可能會在平交道上實施。而想一睹「英熙、哲秀」首合體的觀眾，看完《魷魚遊戲2》第7集後，千萬別急著關掉。
英熙、哲秀是韓國課本教材 第三季「攜手來襲」
「英熙娃娃」是「魷魚遊戲」第一個遊戲的關主，她跟參賽者玩123木頭人，若倒數結束有人動身，就會被她射殺。而「英熙」跟「哲秀」曾出現在韓國1948年至1987年的課本上，藝術總監蔡景舜曾透露會有此角色的原因，是為了使「童年回憶」與參賽者「絕望的恐懼」中進行強烈對比，跟「椪糖遊戲」以及「遊樂設施」的概念一樣，要喚起參賽者的童年回憶而打造。
根據韓媒指出，因為《魷魚遊戲》第一季有拔河關卡，所以《魷魚遊戲3》將加入「集體跳繩」遊戲，展現韓國傳統遊戲的同時，也增加懸疑感。據悉，「集體跳繩」將安裝攻擊感應器，這一消息引發極大關注。
2025年1月1日D社不上班 英熙、哲秀是唯一一組「元旦情侶」
逗趣的是，南韓網媒《Dispatch》（D社）每年1月1日都會公開「元旦情侶」，但2024年末發生總統尹錫悅的戒嚴、解嚴鬧劇，而引發彈劾總統的政治事件，以及12月29日發生濟州航空空難憾事，為了避免舉動影響國人心情，所以2025年元旦D社「不上班」；但「英熙❤哲秀」卻在此時出現，被網友調侃是今年南韓第一組，也是唯一一組公開的「2025元旦情侶」。
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《魷魚遊戲2》收看資訊：
類 型：生存遊戲、驚悚、恐怖、動作、懸疑、軍事
語 言：韓語
編 劇：黃東赫
導 演：黃東赫
集 數：7（總時數：427分鐘）
製作費：1000億韓元（台幣：24億）
拍 攝： 2023年7月～2024年6月
演 員：
李政宰（飾演：成奇勳）、李秉憲（飾演：黃仁昊）
魏嘏雋（飾演：黃俊昊）、孔 劉（飾演：西裝男）
朴圭瑛（飾演：姜 霞）、任時完（飾演：李名器）
姜河那（飾演：姜大虎）、朴成焄（飾演：趙賢珠）
梁東根（飾演：朴容植）、曹柔理（飾演：金純熙）
姜愛心（飾演：張金子）、李大衛（飾演：敏 修）
李陣郁（飾演：朴璟碩）、崔勝鉉（飾演：薩諾斯）
盧載沅（飾演：南 奎）、元志安（飾演：世 美）
蔡菊姬（飾演：仙 女）、李誓環（飾演：朴正倍）
播 出：2024年12月26日（星期四）16：00／7集一次上線
收 看：Netflix
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Netflix在元旦表示：「童心的遊戲尚未結束。《魷魚遊戲》第三季，2025年公開。」而第一波視覺海報，就是英熙娃娃以及外傳的「男友哲秀」，預告中，2人先是互看，在一同望向前方，準備大開殺戒。
事實上，官方今年6月就曾透露，「英熙」的男友「哲秀」有望現身，2人身影也出現在《魷魚遊戲2》結尾的8秒裡！彩蛋中，謝幕文字跑完後，編號96（李碩 飾）、編號100林正大（宋永彰 飾），以及編號353等人，走在英熙娃娃的後面，隨後英熙跟男友哲秀四目相望，此遊戲可能會在平交道上實施。而想一睹「英熙、哲秀」首合體的觀眾，看完《魷魚遊戲2》第7集後，千萬別急著關掉。
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根據韓媒指出，因為《魷魚遊戲》第一季有拔河關卡，所以《魷魚遊戲3》將加入「集體跳繩」遊戲，展現韓國傳統遊戲的同時，也增加懸疑感。據悉，「集體跳繩」將安裝攻擊感應器，這一消息引發極大關注。
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語 言：韓語
編 劇：黃東赫
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集 數：7（總時數：427分鐘）
製作費：1000億韓元（台幣：24億）
拍 攝： 2023年7月～2024年6月
演 員：
李政宰（飾演：成奇勳）、李秉憲（飾演：黃仁昊）
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姜河那（飾演：姜大虎）、朴成焄（飾演：趙賢珠）
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播 出：2024年12月26日（星期四）16：00／7集一次上線
收 看：Netflix